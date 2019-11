ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de novembro de 2019.

As visitas ao osteopata quase deixaram S., de 42 anos, paraplégica. Vera teve de usar fraldas porque deixou os tratamentos e a mãe de Diana morreu com um cancro porque perdeu um ano em sessões de biomagnetismo. Estes são apenas alguns dos casos em que o recurso às terapêuticas não convencionais correu mal.De acordo com a Biblioteca Cochrane, não há estudos que demonstrem que estas terapêuticas tenham benefícios significativos e, em alguns casos, como a fitoterapia, até há evidência de dano - as plantas têm substâncias ativas e são, por definição, perigosas. "Mas, mesmo aquelas que são inócuas podem levar ao atraso da procura de tratamentos eficazes", alerta João Júlio Cerqueira, médico em medicina geral e familiar.O especialista admite que o reiki, a osteopatia ou a acupunctura possam ser usados para controlar a dor, "principalmente aquela com uma componente psicológica importante", e até considerados "terapias de bem-estar". "Mas nunca como modelos de tratamento ou controlo de doenças", sublinha.