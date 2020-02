Os perigos da moda do veganismo

Os perigos do veganismo

Uma moda e um bom negócio

O mercado da alimentação saudável é cada vez maior

O veganismo, com origem em religiões tão antigas quanto o hinduísmo e o budismo, caminha hoje ao lado dos movimentos a favor dos animais e do ambiente e cresceu de tal forma que se tornou também um mercado lucrativo. Portugal viu estrear o seu primeiro spa orgânico e vegan no Hotel Califórnia Urban Beach, em Albufeira, no verão de 2019. O mercado da alimentação saudável está a crescer e com ele a dieta vegan. De tal forma, que as marcas que comercializam carne aventuram-se por novos caminhos. No início deste ano a Burger King anunciou uma novidade: o Impossible Whooper, uma versão vegetal de um dos seus hambúrgueres mais icónicos, feito com proteína de soja e de batata, óleo de coco e óleo de girassol. A investida tinha já sido feita anteriormente pelo McDonald’s, que no início de 2019 lançou, na Alemanha, um Big Mac completamente vegan (sendo a soja, trigo, beterraba, cenoura e pimentão alguns dos ingredientes) - e na mesma altura, no Reino Unido, trouxe a versão vegan do Happy Meal para os mais pequenos. Aliás, por estes dias a McDonald’s está a experimentar um novo hambúrguer sem carne da Beyond Meat, empresa de alternativas vegetais que fez sucesso na Bolsa mal se estreou, em maio deste ano, e que já chegou às grandes superfícies nacionais.

Conselhos de bolso… mas importantes

A professora Catarina Sousa Guerreiro explica como tirar o melhor da dieta vegan

Beber sumo

Para garantir uma melhor absorção do ferro, é importante dispensar os alimentos ricos em fitatos (como cereais integrais) ou em taninos (como o chá e o café) que inibem a absorção deste mineral. Por outro lado, deve apostar-se na vitamina C (como o sumo de laranja) que potencia a absorção.

Demolhar sempre

O feijão, o grão e as lentilhas devem sempre ser demolhados e não é só para ajudar a cozinhar. Nas leguminosas, isso faz com que o ácido fítico e as lectinas diminuam a sua ação - são eles que impedem a absorção dos nutrientes.

Separar os minerais

É importante dividir o consumo de cálcio e de ferro porque são dois minerais que competem no momento da sua absorção no corpo. Quando um está presente o outro não é tão bem absorvido. Exemplo: cereais enriquecidos em ferro não devem ser combinados com bebida vegetal enriquecida em cálcio.

Combinar aminoácidos

Fazer uma "complementaridade proteica" é fundamental. Ao contrário da carne, as proteínas de origem vegetal não contém um conjunto completo de aminoácidos essenciais e, quando existem, não surgem na quantidade desejada. Se ao arroz falta lisina e ao feijão metionina, então temos um exemplo de uma boa combinação de aminoácidos: arroz de feijão.

Vitaminar durante o dia

A vitamina B12 deve ser tomada em pequenas doses (através de bebidas ou iogurtes vegetais, por exemplo) para permitir uma melhor absorção.

Vegan e desportista

Défice nutricional provoca perda de massa muscular

Foi pelo respeito pelos animais que Leonardo Vieira, de 29 anos, decidiu abandonar a carne. Mas não imaginou os efeitos que a opção teria no seu corpo. Há dois anos decidiu ir às compras e não adquirir qualquer produto animal. Informou-se na Internet, em livros de receitas e esclareceu dúvidas com algumas pessoas. "Tive de reaprender a cozinhar, mas não tive dificuldades em variar nas refeições." Incluiu leguminosas como ervilhas, grão-de-bico, lentilhas e feijão, não se esqueceu dos legumes verdes como brócolos e espinafres e acompanhava com massa e arroz. "Não senti qualquer fome." O problema foi no ginásio. Adepto de crossfit, a prática desportiva de exercícios de curta duração e de alta intensidade, Leonardo Vieira ressentiu-se. Treinava cinco vezes por semana e sentiu dificuldade em realizar alguns exercícios. "Não tinha evolução na minha performance e estava a perder massa muscular", recorda o especialista em Marketing Digital. Um ano depois, pediu ajuda a um bodybuilder e lifestyle coach que lhe recomendou a introdução de seitan, tofu e tempeh. "Não os incluí porque só queria usar alimentos naturais." Agora recebe um plano alimentar mensal e toma suplementos de proteína vegan e de B12. Faz análises clínicas duas vezes por ano. "O meu colesterol ficou melhor."

Aos 14 anos, M. decidiu que ia deixar de comer carne, peixe, ovos, leite e os seus derivados de um dia para o outro. Queria fazer parte da mudança que considerava necessária para combater as alterações climáticas e os pais não a contrariaram. Mas, além da proteína animal , a rapariga também eliminou os hidratos de carbono , como arroz, massa e pão, por os considerar pouco saudáveis e porque, com 72 quilos de peso, queria emagrecer. Ao fim de apenas três meses, perdeu mais de 13 quilos e ficou tão magra que deixou de menstruar.Também deixou de dormir bem à noite, tinha dificuldade em reter as matérias nas aulas e as notas da boa aluna baixaram. Muito preocupados, os pais levaram a filha a uma nutricionista . "Tenho recebido muitos jovens de 14, 16 anos de idade que se tornam vegans e, para os pais, a culinária fica a ser um grande desafio. Como nas escolas é difícil ter essa opção nas cantinas, têm de preparar lanches e marmitas todos os dias e ao fim de uns meses esgotam as alternativas que conhecem", explica àa nutricionista Patrícia Fernandes. Adotar uma dieta restritiva na adolescência sem acompanhamento especializado pode ser arriscado. "É uma altura em que, além do aumento das necessidades nutricionais associado ao processo de crescimento, acresce muitas vezes um nível elevado de atividade física."A nutricionista explicou à adolescente que ela não estava a ingerir os nutrientes necessários para a idade e convenceu-a a reintroduzir alimentos como a massa e o pão e a diversificar os cereais, que limitava à aveia. "Os hidratos de carbono são o combustível do organismo." Também começou a consumir bebidas vegetais e alternativas ao iogurte, fortificados com vitamina B12. "Ela desconfiava que poderiam não ser vegans." Apesar da restrição, M. ainda não tinha qualquer défice nutricional.Em Portugal, cerca de 1,2% da população é vegetariana e 0,6% vegan (dados de 2017 da Nielsen), mas os números devem aumentar à boleia da tendência millennial preocupada com o ambiente, com os direitos dos animais e com a saúde. Mas é precisamente com a saúde que é preciso ter cuidado e a Associação Vegetariana Portuguesa (AVP) é a primeira a chamar a atenção para isso. "A dieta deve adotar-se de forma ponderada e as pessoas devem informar-se devidamente, seja junto de um profissional de saúde ou recorrendo às inúmeras ferramentas já disponíveis, como os manuais de alimentação vegetariana da Direção-Geral da Saúde", ressalva Nuno Alvim da AVP.Para ajudar na transição a associação lançou o Veggie Kit, um guia completo, disponível para descarregar no site da AVP, para quem quer adotar uma alimentação integralmente vegetariana - termo mais correto do que vegan, dado que este representa mais uma ideologia do que uma dieta, explica. Neste kit há dicas de livros úteis, sugestões de receitas ou até de aplicações de telemóvel para ajudar a seguir o plano alimentar mas, sobretudo, muitos dados sobre o que é uma alimentação completa e dados nutricionais dos alimentos. Nuno Alvim admite: "Se a alimentação vegan não for bem planeada pode resultar em deficiências nutricionais. E o mesmo pode ser dito da omnívora, da mediterrânica, da macrobiótica ou de outra."Ainda assim, as dietas restritivas, como é a vegan, exigem mais atenção, principalmente com os grupos de risco, confirma Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas: "No caso das grávidas e das crianças, que estão em crescimento, os perigos são maiores e a responsabilidade também. É preciso fazer uma combinação de alimentos muito rigorosa." A decisão deve ser consciente e informada, diz: "Aquilo que é preocupante é que há pessoas a decidirem ser vegan sem a verdadeira consciência de que podem pôr a saúde em perigo." A Ordem não desaconselha a dieta, mas deixa o aviso de que é preciso ser bem pensada.Nas crianças, quando isso não acontece, pode levar a défices nutricionais com consequências tão graves quanto um acidente vascular cerebral (AVC) isquémico. Foi esse o diagnóstico a que os médicos das urgências do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, na Amadora, chegaram quando avaliaram um bebé de 10 meses no Natal de 2017. "Os pais vieram às urgências porque o filho tinha caído e perceberam que tinha dificuldades em mexer-se", conta àa neuropediatra Catarina Luís. A criança foi observada por uma equipa multidisciplinar, entre ortopedistas, oftalmologistas e cardiologistas. Nas radiografias não foram detetadas fraturas e a suspeita passou a ser um problema neurológico. "A criança não conseguia ficar sentada, tinha o corpo muito mole. Pediu-se uma TAC ao cérebro que revelou vários trombos em artérias." A queda tinha sido provocada pelo AVC.O responsável pela obstrução das artérias do cérebro da criança, uma situação mais comum em adultos com hipertensão e colesterol elevado, foi um grave défice de vitamina B12, presente em alimentos de origem animal. "Sempre que há um AVC em idade pediátrica as crianças são extensivamente investigadas e neste caso o que encontrámos foi uma homocisteína [um aminoácido] aumentada para a idade e um défice de B12 muito marcado."Os pais eram indianos e durante a recolha da história clínica, conseguida com o apoio do tradutor do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, os médicos perceberam que a família seguia uma alimentação vegan. Para além disso, durante a gravidez e depois do nascimento, a mãe não tomou qualquer suplementação - a Direção-Geral de Saúde recomenda a toma de ácido fólico, ferro e iodo a todas as grávidas. Mais: aos 10 meses, o bebé ainda era alimentado exclusivamente com leite materno. "A Organização Mundial de Saúde indica o aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses e a partir daí deve-se diversificar a alimentação e introduzir a carne, porque as reservas de ferro do leite materno aos 6 meses já são insuficientes", explica a neuropediatra.O bebé ficou internado quase duas semanas. Os pais perceberam a gravidade da doença e, sob conselho dos médicos, aceitaram de imediato a introdução de proteína animal na alimentação da criança. "A mãe era muito dedicada e foi a primeira a iniciar uma dieta com carne, porque ainda estava a amamentar." Como era necessário criar reservas da vitamina em falta, a criança recebeu suplemento por via intramuscular duas vezes em seis meses. Tomou ainda suplemento de ferro todos os dias durante seis meses e fez fisioterapia para recuperar os movimentos do braço esquerdo. Ao fim de meio ano, o bebé estava recuperado. Ainda foi acompanhado durante um ano, depois a família emigrou para Inglaterra.As crianças vegans que não tomam suplementação correm ainda o risco de adoecer com raquitismo, uma doença que afeta a formação dos ossos e que na Europa era mais comum nas primeiras décadas do século passado associada a crianças desnutridas. Recentemente, pelo menos, três bebés foram diagnosticados em Portugal com raquitismo provocado por carências nutricionais - dois eram vegans.Em 2009, um rapaz de 17 meses foi internado no Hospital Garcia de Orta, Almada, depois de uma consulta de rotina. "Estava muito magro, não estava a crescer e não conseguia sentar-se sozinho", recorda a pediatra Isabel Melo, que acompanhou a criança depois do internamento. O bebé pesava 8,7 kg e media 71,7 cm, abaixo do percentil 3 para a idade, segundo o caso clínico Novos hábitos, velhas doenças: um caso de raquitismo carencial, publicado na revista Saúde Infantil, do Hospital Pediátrico de Coimbra.Os pais eram vegetarianos estritos e, quando o filho completou os 6 meses, fizeram o desmame com uma bebida de aveia e introduziram sobretudo cereais e legumes. Segundo os cálculos dos médicos, a criança ingeria apenas 70% da dose diária recomendada de calorias e 82% da dose diária recomendada de proteínas: estava subnutrida. Também não tomava suplementos de vitaminas e como não estava vacinado, por decisão dos pais, não era exposto ao sol, fundamental para o corpo obter vitamina D. "A criança foi internada porque os pais tiveram dificuldade em perceber a gravidade da situação e em aderir à terapêutica", conta a pediatra da CUF Almada Clínica. "Não eram negligentes. Aquela alimentação fazia parte das suas vidas e estavam a fazer o que pensavam ser o melhor para o filho", ressalva. A falta de cálcio e vitamina D tornou os ossos do bebé fracos e arqueados.O tratamento incluiu uma dieta hipercalórica com suplemento de vitamina D e cálcio e fisioterapia. Ao fim de meio ano, a criança tinha ganho peso e já andava. "Mantinha uma dieta vegetariana suplementada, de acordo com as suas necessidades nutricionais", concluiu o caso clínico. Mas o raquitismo pode deixar sequelas no crescimento das crianças e "é uma doença tão fácil de evitar", salienta a pediatra Isabel Melo.As crianças devem fazer análises regularmente para evitar situações tão extremas. "Hoje em dia parece que temos dois tipos de pais: uns que são permissivos e que deixam tudo e mais alguma coisa - aparecem-me crianças de 15 meses a comerem gomas e batatas fritas de pacote - e outros pais que são muito restritivos", conta Margarida Valério, autora do estudo Raquitismo: Ressurgimento do Passado. A médica pediatra também acompanhou um caso em 2011 de um menino de 2 anos com raquitismo. Não consumia qualquer tipo de lácteos porque a mãe acreditava que o filho tinha uma intolerância. A médica admite que a atenção gerada à volta da alimentação possa ter ajudado ao regresso deste tipo de doenças. "Penso que desde 2010 que entrou esta mudança das dietas: há as vegan, as macrobióticas, o frugivorismo... Mas tudo o que é muito restritivo é mau."A pediatra explica que é preciso respeitar convicções mas também fazer o que é melhor para a saúde. Por isso, tenta encontrar uma solução de compromisso. "Sou reticente perante a dieta vegan, que exclui todos os alimentos de origem animal. Prefiro que escolham a ovolactovegetariana. Até são miúdos que comem menos gorduras."Catarina Sousa Guerreiro, professora da Faculdade de Medicina de Lisboa e diretora da Licenciatura de Nutrição, concorda e reforça o lado positivo: "Estudos com adolescentes (vegetarianos) mostram que consomem mais fibra, vitamina C, menos fast food. Portanto, têm hábitos saudáveis - mas têm de ser monitorizados." Quanto às crianças, "não são necessariamente mais pequenas ou de pior desenvolvimento. Se bem orientadas, com pais conscientes e bom acompanhamento do pediatra, a sua curva de percentil é mais baixa, mas dentro da normalidade."Nem todas as entidades científicas recomendam o veganismo. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde realça os benefícios de uma dieta deste tipo quando "bem acompanhada", no guia Linhas de Orientação para uma Alimentação Vegetariana Saudável, lançada em 2015. Mas a Sociedade de Nutrição Alemã discorda e, em 2016, declarou ser "impossível atingir um fornecimento adequado de determinados nutrientes" com a dieta vegan, e não a recomenda a "mulheres grávidas, em fase de amamentação, bebés, crianças ou adolescentes." A Academia Real de Medicina da Bélgica fez o mesmo alerta este ano. Já a Academia Americana de Nutrição e Dietética considera a dieta vegan "apropriada para todas as fases do ciclo da vida, incluindo gravidez, amamentação, infância, adolescência, idade adulta e para atletas" desde que "seja planeada de forma apropriada e nutricionalmente adequada".Mas o que é uma dieta bem planeada? Trata-se de uma alimentação pensada ao pormenor para satisfazer as necessidades nutricionais sem a ajuda dos produtos de origem animal. Para isso, é preciso saber onde encontrar nutrientes como o ferro, o cálcio, o zinco ou o ómega 3 em vegetais e leguminosas e calcular as quantidades diárias necessárias. Mais: há que perceber que estas vitaminas e minerais juntos podem anular ou potenciar a ação uns dos outros. E aprender a forma como cada um é absorvido pelo organismo. Por exemplo, o ácido gordo ómega 3, presente em peixes como o salmão ou a sardinha e fundamental para a visão e o funcionamento do cérebro, está presente em sementes, como a linhaça e em frutos secos, mas não de forma igual e a absorção pelo organismo é menos eficaz.Mas a grande questão põe-se sobre a vitamina B12 que apenas está presente em quantidade (e qualidade) relevante na carne. "Algumas algas, como a espirulina, podem ter (vitamina B12), mas não são fontes práticas para se contar com elas diariamente", explica Pedro Moreira, professor e diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Por isso, é sempre necessário fazer suplementação. Sem esta vitamina - ou com doses baixas dela - podemos caminhar para cenários complicados. Numa grávida este défice está associado a pré-eclâmpsia, atraso do crescimento intrauterino, aumento de pré-termos (antes das 37 semanas) ou baixo peso ao nascer. "Anemia, cansaço, diminuição de apetite, alteração do cabelo e pele são alguns dos sintomas", lembra a professora Catarina Sousa Guerreiro. "O que em última análise pode levar a alterações neurológicas, declínios cognitivos e doenças do foro cardiovascular."Cansaço e fraqueza mental foram os sintomas que levaram Paulo Santos a desistir do veganismo há três anos. "Vi os documentários Earthlings e Cowspiracy e fiquei com aquele grilinho do respeito pelos animais e pelo ambiente." Vigilante numa instituição de solidariedade de Setúbal, só comia uma refeição principal por dia, e ia petiscando ao longo do dia. Quando decidiu deixar de comer carne e peixe, ficou-se pelas sandes de manteiga de amendoim, fruta e salada. "Cozinhava pouco e quase não comia proteína, nem sequer o grão e o feijão. Também não estava habituado ao arroz e à massa, preferia batatas fritas."Ao fim de três meses começou a sentir uma fraqueza geral e deixou de conseguir fazer as tarefas que lhe eram pedidas. "Até ao nível mental me fui abaixo. Gosto de jogar xadrez, de ler e de escrever e não tinha energia. Sentia-me apático", recorda. Desistiu e voltou à proteína animal, "pelo menos uma vez por semana".Mas a vontade não desapareceu. Procurou informação na Internet e este ano voltou a tentar com ajuda de uma nutricionista. "Ensinei-lhe como cozinhar a proteína vegetal - a soja, o tofu, o seitan -, introduzi as bebidas vegetais e as alternativas aos iogurtes e uma variedade maior de leguminosas: o grão, o feijão, as ervilhas, os tremoços e as favas", explica a nutricionista Patrícia Fernandes. Como fazia intervalos muito grandes entre refeições, foi incluído um lanche com frutos secos, como nozes e avelãs. Também toma suplemento de vitamina B12. "Não cheguei a ter défice", garante Paulo Santos.Passados 9 meses desde a segunda tentativa não há queixas de fraqueza. "Gosto das salsichas vegan e tenho o dia do feijão, o dia do grão." Sente-se bem e a saúde melhorou. "O colesterol baixou e está agora dentro dos parâmetros normais, a tensão arterial também baixou, de 15/9 para os 12/8."Sílvia Janeiro também teve de desistir do veganismo, ainda que temporariamente. Tinha 17 anos quando tentou pela primeira vez deixar de comer carne, peixe e derivados. "Uma amiga tinha-se tornado vegan, por causa do tratamento dado aos animais e decidi tentar. Éramos três na minha turma", conta a bailarina de dança oriental, de 36 anos. Mas a amiga foi forçada a desistir pouco depois pelos pais que, a conselho médico, exigiram que incluísse leite e ovos. Sílvia Janeiro insistiu, mas só aguentou um ano. "Não havia muita informação na altura e não sabíamos como substituir as proteínas para conseguirmos ter os nutrientes de forma completa." Os pais desconfiaram, mas permitiram. A adolescente cozinhava soja e fazia muito tofu. Procurava receitas nas revistas que se vendiam no único supermercado vegetariano que então existia na área de Lisboa e pedia conselhos a outros vegans que encontrava em festivais, como o Andanças. "Depois descobri o seitan, que era mais caro."Mas na escola era impossível fazer uma alimentação vegan. "Não havia pratos alternativos na cantina e acabávamos por comer só batatas, arroz e salada." Começou a sentir-se mais fraca e cansada. "Quando esperava pelo comboio, os meus amigos comiam um croquete e como não havia nada vegetariano no café, eu não comia nada." Mas já estava habituada a esta sensação. "Sempre tive tendência para a anemia e tensão baixa desde pequena e já tomava suplementos de ferro."A variedade de alimentos vegetais no prato de Sílvia aumentou quando ingressou na Faculdade de Belas-Artes, onde havia a opção macrobiótica. Mas quando começou a trabalhar desistiu de ser vegan por não conseguir almoçar nos restaurantes da época. "Dos locais onde trabalhei, só no restaurante Hard Rock Cafe é que ofereciam um prato de massa com curgete - o que também não é muito saudável."Ainda assim, sempre que podia não comia carne, nem peixe e apoiava-se nas sandes de queijo. Pelo menos uma vez por mês, quando ficava menstruada, sentia necessidade de comer um hambúrguer. "As mulheres têm mais carência de ferro durante o período e eu fazia um reforço. Agora prefiro beterraba no forno."Há seis anos, passou a trabalhar metade do ano em França, nas plantações de pinheiros, e nas épocas mais intensivas voltou a comer carne. "Tinha receio de não ter forças para o trabalho no campo. Mas o meu corpo já não estava habituado e senti-me mal. Fiquei com a cara cheia de acne."Em 2016 voltou a tentar, juntamente com o namorado, e desta vez mais informada. Em 2017 inscreveram-se no desafio de 30 dias do site Veganuary, uma organização britânica que incentiva as pessoas a tornarem-se vegans por um mês com a ajuda de receitas. Os benefícios fizeram-se notar. "Sempre tive problemas de digestão e deixei de ter depois de deixar a carne." No fim do ano foram ao médico. "Estava com receio, mas estava tudo bem."A ciência já comprovou que o consumo excessivo de carne tem consequências negativas para a saúde e está associada ao desenvolvimento de determinadas doenças. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde deixou o alerta: as carnes processadas são cancerígenas e as carnes vermelhas têm potencial cancerígeno. Mas isso não quer dizer que o oposto seja o indicado para uma saúde ótima.Este ano um estudo da Universidade de Oxford concluiu que os vegetarianos e vegans tinham menos probabilidade de desenvolver doenças do coração. O estudo consistiu na análise de dados de 48 mil adultos cujos hábitos alimentares (divididos em vegetarianos, consumidores de carne e consumidores de peixe) e estados de saúde analisaram entre 1993 e 2001. Concluiu-se que, em comparação com os consumidores de carne, os vegetarianos tinham 22% menos probabilidade de desenvolver uma doença do coração (como a cardiopatia isquémica) mas - e aqui se complica - uma probabilidade superior de 20% de ter um AVC. Tammy Tong, líder do estudo, explicou: "Em números absolutos isto significa que os vegetarianos em comparação com os consumidores de carne tiveram menos 10 casos de doenças do coração, mas mais três casos de AVC por 1.000 pessoas ao longo de um período de 10 anos." Entre as possíveis explicações estão a baixa incidência de tensão alta, diabetes e colesterol - todos fatores que protegem o coração, exceto no caso do colesterol que pode ser o fator que aumenta o risco de AVC.Mais: uma análise de vários estudos, realizada pela Universidade de Florença, Itália, e publicada em 2017, concluiu que os vegan parecem ter uma redução da incidência total de cancro de 15%. Mas as amostras são pequenas e "devem ser interpretadas com cautela", lê-se no estudo. É preciso atentar no perfil destes participantes - geralmente pessoas atentas às questões da saúde e não fumadoras - e a outros fatores de proteção que possam ter.Também é preciso perceber que tipo de alimentação vegan é seguida: se é baseada em alimentos como cereais integrais, legumes e frutas ou também inclui sumos, bebidas açucaradas, cereais refinados e batatas fritas. Foi esta comparação que fez uma equipa do Departamento de Nutrição da Universidade de Harvard para concluir que a dieta baseada em produtos vegetais rica em alimentos pouco processados está ligada a um risco "substancialmente menor de doença coronária". Já uma dieta igualmente vegetal mas que enfatiza alimentos processados está associada a um maior risco.A questão ainda é recente. "Os estudos mostram que realmente é bom ter uma alimentação que se apoia nos alimentos vegetais", diz Pedro Moreira, diretor da FCNAUP. Mas é preciso estudar mais. "A ciência tem-se focado nos tipos de alimentação relevantes na sociedade tecnológica. Por isso os últimos 50 anos foram muito mais ocupados pelo estudo da obesidade, por exemplo, do que pelo estudo das dietas vegan."Mas, atenção, que nem tudo o que é vegan é bom para a saúde. Foi o que comprovou um estudo do George Institute for Global Health, um dos mais importantes centros de investigação no mundo, situado em Sydney, Austrália, que analisou 590 produtos nas prateleiras de supermercados entre 2010 e 2019. Naquele país, cerca de 12% da população segue uma dieta quase ou totalmente vegetariana, o que levou a que os produtos vegan nos supermercados tenham quase triplicado naquele período. "Descobrimos que alguns produtos alternativos à carne escondem mais de metade do consumo de sal diário numa porção só", conta àClare Farrand, nutricionista de saúde pública daquela instituição. São valores que podem pôr a saúde em perigo. Afinal, o consumo excessivo de sal está ligado à tensão alta, que, por sua vez, "é um grande fator de risco para ataques cardíacos, enfartes e doença renal". Na Austrália há 6 milhões de pessoas hipertensas - já em Portugal são 2,4 milhões.As boas notícias? É que também perceberam que havia produtos com 10 vezes menos sal do que outros - o que quer dizer que as boas opções existem. "Tudo depende dos alimentos escolhidos. Se a alimentação vegan for feita à custa de alimentos fortificados e processados acaba por ser contraproducente", reforça Catarina Sousa Guerreiro.Quando a decisão é informada, a transição corre bem. Catarina Guimarães, 29 anos, deixou de comer carne e peixe em 2014 de forma gradual: primeiro deixou de consumir os alimentos em casa, depois em restaurantes e finalmente na casa de amigos e familiares. "Comecei a reduzir porque me sentia melhor fisicamente: tinha melhor digestão, melhor humor, deixei de ter infeções urinárias", conta. Mas a motivação que começou na saúde logo se estendeu a algo mais, com a ajuda de filmes e documentários que via sobre o assunto: "Percebi que esta mudança influenciava o planeta e, às tantas, não queria mesmo voltar a comer carne - também pela forma como a indústria funciona e pelo modo como os animais são tratados."Sentiu-se bem mas, mesmo assim, fez questão de visitar o médico e fazer análises - que confirmaram que estava tudo normal. Contou, ainda, com a ajuda da irmã, nutricionista: "Ela não é vegetariana e, no início, tenho de confessar que não achou muita piada à minha decisão. Mas depois de pesquisar e estudar sobre assunto, hoje respeita e até faz muitas refeições vegetarianas."Catarina até fez um curso no Instituto Macrobiótico de Portugal, em Lisboa e, atualmente, a única suplementação que faz é de vitamina B12. Mas não foi uma novidade no dia a dia, explica: "Desde pequena, mesmo com uma alimentação omnívora, tomava periodicamente vitaminas do complexo B, magnésio e ferro." Entretanto desde dezembro de 2018 que não consome quaisquer derivados de origem animal - é vegan."Hoje em dia opto por não comprar nada de origem animal", diz. Mas sem radicalismos, garante: "Mantenho tudo o que já tinha como sapatos ou malas em pele que vou usar até se estragarem." Quanto à vida social, não sofreu grande impacto, garante a jovem que trabalha em hotelaria - os encontros em grupo até ganharam novos menus. "É muito giro porque os meus amigos gostam e quando fazemos jantaradas normalmente são vegetarianas." Húmus, cogumelos à Bulhão Pato, carpaccio de beterraba, feijoada de legumes ou hambúrguer de espinafres são alguns dos pratos que juntam todos à mesa.

Receitas vegans por menos de 5 euros

Gabriela Oliveira, vegan e autora de livros de receitas vegetarianas, sugere receitas saudáveis.

Feijoada de legumes à portuguesa

Rico em proteínas, fibras, magnésio, ferro, fósforo e zinco

1 Escorra o feijão (se usar o de conserva, passe-o por água corrente).

2 Lamine os cogumelos; corte o chouriço e a cenoura em rodelas finas, a couve em pedaços e a beringela e a abóbora em cubinhos. Pique a cebola, o alho e o tomate (sem pele).

3 Numa caçarola com um fio de azeite, refogue a cebola e o alho com o louro. Junte o tomate e a cenoura e mexa até ficarem macios. Adicione a beringela, a abóbora, a couve e os cogumelos e tempere com sal, pimentão-doce e cominhos. Tape e deixe cozinhar cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Junte o feijão e o caldo (ou água a ferver) e deixe apurar; depois, misture o chouriço e retifique o tempero.

4 Entretanto, lave o arroz integral e escorra-o. Numa panela com um fio de azeite, salteie o arroz com o dente de alho inteiro (descascado) e o raminho de coentros, mexendo até ficar levemente dourado. Junte a água e o sal e deixe cozer cerca de 25 minutos numa panela de pressão ou 40 minutos numa panela normal, até que o arroz fique macio e absorva o líquido. Sirva a feijoada polvilhada com a salsa picada e acompanhe com o arroz integral e rodelas de laranja.

Ingredientes:

3 cháv. de feijão-manteiga ou outro

200 g de cogumelos Portobello

½ chouriço vegetal

1 cenoura

½ couve-lombarda pequena

½ beringela

½ fatia de abóbora

1 cebola

2 dentes de alho

2 tomates maduros

2 folhas de louro

1 c. chá de pimentão-doce

2 a 3 c. chá de cominhos

2 cháv. de caldo de cozer o feijão ou de água

Azeite q.b.

Sal marinho q.b.

Salsa picada q.b.



Para o arroz integral:

1 cháv. de arroz integral

1 fio de azeite

1 dente de alho

1 pezinho de coentros

2½ cháv. de água a ferver

Sal q.b.

Bolonhesa de lentilhas com beterraba

Rico em proteínas, ferro, fósforo, magnésio, manganês, licopeno, vitamina C, hidratos de carbono e fibra

1 Coza as lentilhas com 1 chávena de água e sal cerca de 8 minutos ou até absorver a água; reserve.

2 Pique a cebola, o alho, o tomate (sem pele) e o pimento; rale finamente a beterraba.

3 Numa caçarola com um fio de azeite, refogue a cebola e o alho com a folha de louro; junte o tomate e o pimento e deixe cozinhar até ficarem macios. Misture as lentilhas cozidas e a beterraba ralada, e tempere com vinho, sal, pimentão-doce, manjericão, orégãos, tomilho e pimenta; envolva bem e deixe apurar.

4 Coza o esparguete em água com sal cerca de 10 minutos ou até ficar al dente. Escorra, misture um fio de azeite e polvilhe com orégãos. Sirva a bolonhesa bem quente com a salsa picada e acompanhe com uma salada verde.

Notas: Pode congelar a bolonhesa de lentilhas para usar noutra ocasião. Para uma versão sem glúten, opte por esparguete sem glúten. Em alternativa, sirva com esparguete de curgete (para isso, use um espiralizador de legumes).

Ingredientes:

1 cháv. lentilhas-vermelhas (200 g)

1 cháv. de água quente

1 cebola

3 dentes de alho

3 tomates grandes maduros ou 1½ cháv. de molho de tomate

1 tira de pimento-vermelho

½ beterraba pequena

1 folha de louro

2 c. sopa de vinho branco (opcional)

Pimentão-doce, manjericão, orégãos, tomilho, pimenta preta q.b.

Esparguete integral (150 g)

2 c. sopa de salsa ou hortelã picada

Azeite q.b.

Sal q.b.

Pudim de chia com laranja (sem glúten)

Rico em cálcio, magnésio, zinco, fósforo e ferro



1 Misture o leite e o sumo de laranja. Junte as sementes de chia e o xarope de ácer (e o cacau ou a alfarroba, se desejar) e mexa energicamente para envolver.2 Deixe no frigorífico 4 a 6 horas para adquirir a consistência de mousse; mexa a meio do tempo. Sirva com a compota e fruta fresca a gosto (por exemplo, banana, morango, kiwi, maracujá, alperce ou pêssego).

Nota: A escolha do leite vegetal é importante pois o pudim de chia vai adquirir o sabor do leite que usar.

Ingredientes:

¾ cháv. de leite vegetal

¼ cháv. de sumo de laranja

4 c. sopa de sementes de chia

1 c. chá de xarope de ácer ou de agave para adoçar (opcional)

2 c. chá de compota de fruta sem açúcar para servir (opcional)

Fruta a gosto para servir



Variantes:

1 c. sopa de cacau puro em pó

1 c. sopa de farinha de alfarroba



Pudim de chia com morango (sem glúten)

Rico em cálcio, magnésio, zinco, fósforo, ferro e vitamina C

1 Triture o leite com a banana e os morangos (frescos ou congelados). Deite num copo, misture as sementes de chia e mexa energicamente para envolver.

2 Deixe no frigorífico 4 a 6 horas para adquirir a consistência de mousse; mexa a meio do tempo. Sirva com frutos vermelhos e um fio de xarope de ácer, se desejar.

Ingredientes:

1 cháv. de leite vegetal

½ banana

3 morangos

4 c. sopa de sementes de chia

Frutos vermelhos para servir

1 c. chá de xarope de ácer ou de agave para servir (opcional)