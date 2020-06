A Organização Mundial de Saúde (OMS) deu um passo atrás nas declarações feitas esta segunda-feira onde afirmava que as pessoas assintomáticas não transmitiam a covid-19. Numa declaração feita esta terça-feira, Maria van Kerkhove, epidemiologista e principal responsável técnica da resposta à pandemia, afirmou que os assintomáticos transmitem o novo coronavírus, apenas com probabilidades menores de o fazer. "A transmissão por casos assintomáticos está a ocorrer, a questão é saber a quantidade", disse.Esta segunda-feira, van Kerkhove tinha dito que a transmissão deste novo coronavírus por pacientes sem sintomas da doença era "rara" e não contribuía para a propagação do vírus. Van Kerkhove reconheceu ainda que existem alguns estudos que deram conta de uma propagação assintomática em lares de idosos e em ambientes residenciais.As declarações surgiram depois de, pelo menos, metade dos novos casos do coronavírus descobertos em Singapura não terem mostrado qualquer sintoma da doença, com o país asiático a continuar a levantar restrições – mesmo perante um evidente aumento de casos diários.Van Kerkhove indicou que muitos países têm identificado casos assintomáticos mas não conseguiram encontrar o que causou a propagação do vírus, acrescentando: "Pelos dados que temos, ainda parece muito raro que uma pessoa assintomática consiga transmitir o vírus a um segundo indivíduo", tinha dito na segunda.

Provas vindas dos primeiros surtos de Covid-19 na Ásia indicavam que o vírus podia espalhar-se no contacto entre pessoas, mesmo que o portador do novo coronavírus não tivessem sintomas. Oficiais da OMS indicam agora que, embora a propagação assintomática possa ocorrer, esta não é a principal via de transmissão e é até "muito rara".

Existe, no entanto, uma diferença entre ser assintomático – não ter os sintomas da doença – e ser pré-sintomático – ainda não ter desenvolvido os sintomas da doença -, explicou a especialista, que insiste que é necessário centrar as atenções em "casos sintomáticos": "Se conseguirmos seguir todos os casos com sintomas, isolá-los e seguir os seus contactos, a propagação da doença iria cair imensamente."