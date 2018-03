Um grupo de investigadores dos Estados Unidos da América descobriu que certos químicos em óleos essenciais de lavanda e de árvore do chá potenciam o estrogénio e inibem a testosterona, podendo dar origem ao crescimento do tecido mamário nos homens.

O líder deste estudo, J. Tyler Ramsey, do Instituto Nacional das Ciências Ambientais e da Saúde (NIEHS), na Carolina do Norte, sugeriu precaução quanto ao uso de óleos: "A nossa sociedade vê os óleos essenciais como seguros mas estes possuem uma grande quantidade de químicos que podem causar transtornos endócrinos", aconselhou em entrevista ao site BBC News.

Estes óleos derivados de plantas estão presentes em muitos produtos usados no dia-a-dia como sabonetes, loções, produtos capilares e champôs. A ginecomastia (situação em que as mamas masculinas são maiores que o normal) é rara, sem causa aparente e a reacção aos óleos essenciais varia de pessoa para pessoa.

No estudo, um grande número de casos de ginecomastia masculina coincidiu com a exposição da pele a estes óleos essenciais. Quando os produtos deixaram de ser usados, os sintomas desapareceram.

Um estudo anterior, conduzido por Kenneth Korach – que também foi investigador neste estudo – descobriu que óleos como a lavanda e o da árvore do chá continham propriedades que competem com as hormonas que podem afectar a puberdade e o crescimento.

O novo estudo indica que, das centenas de compostos que compõem os óleos, oito demonstravam propriedades promotoras de estrogénio ou inibidoras de testosterona. Muitos desses componentes estariam presentes em mais 65 óleos essenciais.

Em entrevista à BBC News, o professor emérito da Universidade de Cambridge, Ieuan Hughes, declarou que as descobertas "confirmaram o porquê de um indivíduo que use óleos que contenham esses químicos possa desenvolver tecido mamário".

No entanto, o mesmo alertou para que sejam feitas melhores regulamentações acerca destes produtos pois nem toda a gente exposta a óleos como estes terá as mesmas reacções: "É possível que estes casos aconteçam a de indivíduos mais sensíveis ou cujo uso destes óleos seja em excesso."

Os resultados da investigação serão apresentados nesta segunda-feira, no encontro anual da Sociedade Endócrina, em Chicago, nos Estados Unidos da América.