A divulgação de notícias com base em falsos factos tem estado no centro de muitas discussões. "O que faria para acabar com as fake news?" é a pergunta que os WhatsApp Research Awards fazem e, para quem responder correctamente, a oferta é de 42 mil euros.

Segundo o jornal espanhol ABC, neste concurso – que tem como objectivo acabar com as fake news –, qualquer pessoa pode submeter a sua opinião. Serão aceites projectos que abordem temas como qual será o papel destas plataformas em eleições políticas, como se devem tratar os conteúdos virais ou a melhor forma de utilizar a tecnologia no quotidiano. "Consideraremos seriamente propostas que surjam de qualquer perspectiva da ciência social ou tecnológica que tenham como objectivo enriquecer o nosso conhecimento no campo das fake news que circulam no WhatsApp", pode ler-se no comunicado emitido pelo Facebook, empresa que detém o WhatsApp.

O prémio, no entanto, não envolve apenas dinheiro. O tema do projecto vencedor será leccionado ao longo do ano em vários seminários organizados pelo Facebook.

As ideias podem ser apresentadas até ao dia 12 de Agosto através do site oficial do projecto.