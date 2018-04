É a pergunta eterna do manual de dúvidas de como ser pai ou mãe: será que o bebé percebe o que estou a dizer? Graças ao estudo publicado na revista científica Plos One, há finalmente resposta: os recém-nascidos conseguem mesmo, a partir dos seis meses, identificar e reconhecer não só vozes e rostos mas também emoções.

Investigadores da Universidade de Genebra, na Suíça, mostraram que os bebés conseguem fazer uma conexão entre a voz (seja um tom feliz ou zangado) com uma expressão facial do mesmo tipo. Esta reacção demonstra, pela primeira vez, a habilidade de recém-nascidos em transferir informação emocional do sistema auditivo para o visual.

De acordo com estudos anteriores, a capacidade dos seres humanos distinguirem as expressões dos outros desenvolve-se durante os primeiros seis meses de vida, numa altura em que os bebés já demonstram uma preferência por rostos que expressam felicidade.

Porém, ainda não era conhecido de que maneira é que os bebés fazem a ligação entre a voz que estão a ouvir, o rosto que estão a ver e a emoção que sentem no momento e foi isso que especialistas suíços da BabyLab, a estrutura da universidade suíça que estuda o desenvolvimento sensório-motor de recém-nascidos, quiseram descobrir.

Para responder à pergunta, os psicólogos submeteram 24 crianças de seis meses a experiências emocionais de maneira a analisar as mais variadas reacções. "Ao observar um tempo de reacção diferente para as diferentes emoções podemos identificar o reconhecimento do bebé, independentemente das características auditivas ou visuais" afirmou Amaya Palama, investigadora do BabyLab, ao Daily Mail.

Foi também demonstrado que os bebés assumem uma preferência visual pela novidade e pela surpresa que, segundo os psicólogos evolucionistas, é indicativa da existência de uma capacidade precoce de transferir informações emocionais sobre a felicidade da audição para o modo visual.