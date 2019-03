Descubra as conclusões chocantes a que a ciência tem chegado nas últimas décadas sobre cães e gatos.

Os cérebros de cães e gatos são ainda um mistério para a maioria dos humanos: porque é que uns mostram os dentes e outros as garras, porque é que uns insistem em roer rodapés e os outros teimam em ser tão independentes e asseados, porque é que os primeiros parecem cegos perante as ordens dos donos e os segundos parecem tantas vezes fingir que não os percebem? Durante anos, donos extremosos extremaram posições: que os cães amavam incondicionalmente os donos, que os gatos tinham personalidade. As dúvidas foram sempre, contudo, comuns - afinal, o que pensam e sentem os nossos animais? Nas últimas décadas, a ciência pôs-se em campo. As conclusões a que tem chegado são chocantes.



Em Setembro de 2016, um estudo feito pelo Centro de Cognição Canina da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, demonstrou que os cães podem ser mais inteligentes do que as crianças a ignorar maus conselhos dados por humanos adultos. De acordo com os testes, na resolução de um problema (antes resolvido por humanos), os cães tendem a tomar a decisão baseados na eficiência da sua acção, enquanto as crianças mimetizam os comportamentos dos adultos. Isto prova, diz à SÁBADO Laurie Santos, professora de Psicologia da Universidade de Yale, "que os cães se apoiam menos nas indicações humanas do que até agora pensávamos".



Segundo a especialista, que tem desenvolvido o seu trabalho de estudo de inteligência animal no Centro de Cognição Canina da universidade, "é muito importante perceber os sinais de comunicação dos cães. As pessoas têm tendência a interpretar os sinais que os cães lhes dão, estando muitas vezes erradas. O que num momento nos parece o sorriso de um cão pode ser um gesto de submissão". Assim, explica Laurie Santos, "é importante perceber os cães na sua própria linguagem, até para garantir que eles estão o mais confortáveis que os pudermos fazer estar".



Na Universidade Eötvös Loránd, em Budapeste, em Maio de 2016 o estudo dessa linguagem já tinha levado um grupo de peritos a uma conclusão surpreendente: que os cães sabem distinguir palavras e entoações como nós usando, para isso, as mesmas áreas cerebrais que os humanos. Péter Pongrácz, do Departamento de Etologia da universidade, explica à SÁBADO que "os cães têm evoluído para se adaptarem ao ambiente humano de uma forma quase perfeita - usam os nossos recursos inteiramente e adaptam-se às nossas regras e comportamento de forma eficiente". Se isto não revelar inteligência, o que revelará?



Noutro estudo publicado também em 2016 na revista científica Intelligence (e que teve a contribuição de Pongrácz), os psicólogos Rosalind Arden e Mark Adams provaram que há um factor geral de inteligência na forma de pensar dos cães - chamaram-lhe Factor G. Demonstraram ser previsível que um cão que seja bem-sucedido num teste de habilidade cognitiva seja bem-sucedido noutros testes do género.

"Para percebermos os cães e a sua inteligência, ajuda muito aceitarmos que os cães não são pessoas com quatro patas", diz Rosalind Arden à SÁBADO. "Podemos falar com eles, mas o melhor será sempre tentarmos interpretar os sinais que nos dão - percebendo, por exemplo, que quando lambem o focinho estão em stress e que quando abanam a cauda estão felizes."



Tentar fazer de um cão um génio será sempre tarefa inglória, nota a investigadora da London School of Economics & Political Science. Mas é possível ajudá-lo a desenvolver competências. "Os donos não farão um cão mais esperto, mas um treino cuidadoso e alguns jogos podem permitir-lhe desenvolver as competências que tenha - e isso pode ser recompensador para os donos." Alguns cães, continua, "aprendem depressa, outros levam um pouco mais a apanhar o jeito para um jogo ou para um treino - mas nada disto deve ser uma corrida; a verdade é que para um cão é sempre divertido aprender coisas com o dono".



Gatos treinados?

Cães e gatos podem ser treinados da mesma maneira, o que difere são as suas motivações para aprender, explicam John Bradshaw e Sarah Ellis, autores do livro Treine o Seu Gato e do famoso documentário da BBC A Vida Secreta dos Gatos. O cão é um animal social, habituado ao convívio com outras espécies, mas os gatos são animais territoriais solitários, o que os torna mais desconfiados.



A segurança com os humanos aumenta a qualidade do treino do gato, que pode assimilar novas experiências durante a vida. O que distingue o treino das duas espécies é o reforço positivo: os gatos apenas se deixam treinar mediante este tipo de reforço. "O castigo físico é prejudicial ao bem-estar de cães e gatos, mas os cães tornam-se tão ligados aos donos que essa ligação parece nunca diminuir, mesmo quando é evidente que a origem do desconforto ou até da dor é o próprio dono."



Tal como "as crianças que sofrem abusos físicos mantêm uma ligação emocional profunda com os pais, os cães continuam a dar-se com as pessoas que as puniram", escrevem os biólogos. Os gatos não lidam da mesma forma com a agressão: afastam-se. O reforço positivo - um brinquedo ou uma guloseima - é mais eficaz. Garantir a sua satisfação está ao alcance de todos: comida, água, caixa de areia limpa e um sítio seguro para dormir.



Os cães são mais inteligentes?

"Podemos falar do que quisermos mas temos de definir inteligência, esse é o grande problema", explica Suzana Herculano-Houzel à SÁBADO. A neurocientista da Universidade de Vanderbilt, em Nashville, Tennessee, desenvolveu um método de contagem de neurónios que permite transformar o tecido cerebral numa espécie de "sopa" que separa os núcleos, permitindo a sua contagem.



Cérebros de elefantes, antílopes, cães, gatos, girafas, ursos ou guaxinins, entre outros, já lhe passaram pela lente do microscópio (enquanto, revela, vai ouvindo podcasts). Das suas pesquisas concluiu apenas que quem tem maior número de neurónios no córtex cerebral tem maior capacidade de processar informação. Sobre se uma espécie é mais ou menos inteligente do que outra, é peremptória: "Nós nunca dizemos que medimos a inteligência. Contamos neurónios e trabalhamos com essa hipótese de que os neurónios são unidades de processamento de informação. Por isso, quanto mais neurónios houver num córtex maior será a sua capacidade de processamento. O maior problema com o conceito de inteligência é justamente uma definição do que é inteligência." Uma coisa é certa, os cães têm no córtex o dobro de neurónios dos gatos - tal como nós temos o dobro dos neurónios do córtex do gorila. "A inferência é que como os cães têm mais neurónios no córtex do que os gatos devem ter maior capacidade de processar informação", conclui.



O seu método estabeleceu que o cérebro humano tem cerca de 86 mil milhões de neurónios - 16 mil milhões no córtex cerebral -, seguindo-se os gorilas e os orangotangos com 8 a 9 mil milhões e os chimpanzés com cerca de 6 mil milhões. O córtex cerebral dos gatos tem cerca de metade dos neurónios dos cães (250 milhões contra 430 a 620 milhões). Os guaxinins, com um cérebro do tamanho do dos gatos, têm cerca de 400 milhões o que, em proporção com o seu tamanho, os aproxima dos primatas.



"Uma das maiores contribuições do nosso trabalho é lembrar às pessoas de que somos animais. Somos só mais uma espécie animal e isso quer dizer que sofremos as consequências como outra. Vamos pagar o preço do impacto que causamos no ambiente por uma razão muito simples: no fim de contas, apesar de toda a tecnologia que geramos, de todos os equipamentos 'bacanérrimos' que conseguimos produzir, somos apenas mais um animal que precisa de energia, que precisa de manter o seu ambiente limpo, que envelhece, que adoece. Lembrar disso é extremamente importante, sobretudo no modo como tratamos dos outros animais", avança a cientista brasileira.



"Nós somos apenas mais um animal, calha termos chegado aqui com um número enorme de neurónios no córtex cerebral. Ainda assim, evolução quer dizer mudança ao longo do tempo, não quer dizer progresso", acrescenta.

Suzana tem a sua equipa de 12 investigadores à procura de uma forma de medir a quantidade de energia que o cérebro de diferentes espécies necessita sem precisar de trazer animais vivos para o laboratório. "Não temos como trazer um leão, uma girafa ou um elefante vivo para o laboratório", ri.



O eu autobiográfico dos animais

Em 1859, Charles Darwin, o autor de A Origem das Espécies, teve de mostrar os dentes a uma comunidade científica agressiva quando pôs o homem na linha evolutiva dos restantes animais - até então, estes eram tidos como seres que não pensavam, não sentiam, não tinham consciência de si. Em 2011, numa Ted Talk sob o título Em Busca de Compreender a Consciência, o neurologista e neurocientista português António Damásio só teve de defender: "O tronco cerebral que temos é partilhado com uma variedade de outras espécies. Nos vertebrados, o design do tronco cerebral é muito semelhante ao nosso, razão pela qual penso que essas outras espécies têm mentes conscientes tal como nós."



Damásio, que estuda, com a mulher, Hanna, o cérebro humano, sobretudo as emoções, explicou: "Não são tão ricas porque eles não têm um córtex cerebral como o nosso. É aí que reside a diferença. E eu discordo fortemente da ideia de que a consciência deveria ser considerada como o grande produto do córtex cerebral. Apenas a riqueza das nossas mentes o é, não o facto em si de termos um eu, de nos podermos referir à nossa própria existência, e de termos a percepção de sermos pessoas."



Damásio distingue três níveis do eu: o proto, o núcleo e o autobiográfico. Os dois primeiros são partilhados por todas as espécies e centram-se nas sensações. Sobre o último, diz que, além dos humanos, apenas alguns cetáceos, os primatas e os "cães que andam em casa de toda a gente" têm uma espécie de "eu autobiográfico". Este é construído com base em recordações passadas e planos futuros (projecções) e conduz à memória ampliada, ao raciocínio, à imaginação, à criatividade, à linguagem, à percepção e à lógica.



É no córtex cerebral, a camada mais externa do cérebro dos vertebrados, que tudo se processa: o número de neurónios que o animal possui, em relação directa com o tamanho do cérebro e do corpo, determina as suas capacidades cognitivas. O ser humano distingue-se, explica Damásio, pela capacidade única de produzir cultura.



Das cobaias à terapia

Ter um cão, um bouviers bernois chamado Oliver, mudou a vida de Laura Braitman - e não necessariamente para melhor. Esta bióloga doutorada pelo MIT, e autora do livro Animal Madness (2014), percebeu cedo, e com Oliver, que os animais também sofrem de distúrbios mentais e "podem acabar a tomar Prozac e com um terapeuta".



Desde 2007 que Braitman estuda os problemas mentais dos animais e a primeira barreira começa no diagnóstico: como saber o que lhes está na cabeça? Numa palestra da Ted Talk de 2014, a bióloga recuou ao início do século XX, quando as doenças mentais em humanos eram estudadas pela observação. Esse método é actualmente aplicado aos animais e o que se verifica é que a ansiedade, o medo ou o comportamento obsessivo-compulsivo também se manifesta no reino animal: perseguir a própria cauda ou sombra sem parar, lavar as patas compulsivamente, arrancar pêlo ou penas, ter rituais que os impedem, por exemplo, de se sentar à frente da tigela para comer.



Um animal em cativeiro pode repetir passos, ter flutuações de humor ou comportamentos autodestrutivos. E há sinais de que os cães que integraram equipas de combate no Afeganistão e no Iraque também sofrem de stress pós-traumático. Será esta antropomorfização errada? "Somos animais que pensam sobre as experiências emocionais de outros animais", diz na mesma palestra. E defende que antropomorfizar não é um problema, o problema é fazê-lo mal: "Como vestir cães com roupas de casamento e casá-los." Braitman aponta que os animais passaram de cobaias da indústria farmacêutica a consumidores da mesma indústria - dos 7 mil milhões que esta gerava em 2011 passou para 9 mil milhões em 2015. "O Sea World dá ansiolíticos às orcas depois de lhes retirar as crias. Alguns gorilas em cativeiro tomam antidepressivos. Até os lagostins reagem aos antidepressivos, segundo um artigo publicado na revista Science", diz.



Um caso de ansiedade

Há 10 anos Maria João Serra tinha outra vida - nunca tinha tido um cão. Um dia viu aparecer no trabalho uma cadela abandonada. Acabou por ficar com ela - "só até que aparecessem os donos". Quem já resgatou animais de rua sabe que isso raramente acontece e agora, passados 10 anos, Bobina descansa na sua cama enquanto a dona está sentada no sofá, coberta com uma manta, já sem sapatos e casaco. Bobina sabe, deste modo, que Maria João já não volta a sair de casa tão cedo e essa certeza sossega-a. Não foi sempre assim.



"Não demorou muito até que os vizinhos me batessem à porta a dizer que a Bobina passava o dia inteiro a ladrar e que só parava quando adormecia de cansaço", explica Maria João à SÁBADO. Essa situação foi resolvida com o treino numa escola: ao fim de um fim-de-semana intensivo Bobina deixou de ladrar na ausência da dona.



Seguiram-se outros sinais do que alguns veterinários viriam a descrever como "ansiedade da separação" - mais tarde, outra veterinária diria que a ansiedade de Bobina podia ser hereditária e recomendaria medicação. "Ela treme toda quando saio de casa e chegou a não conseguir andar na rua, 'colando-se' ao chão, sobretudo quando passava o camião do lixo." Foi então que recorreu à Psicologia Comportamental. Durante cinco sessões uma especialista foi a casa, observou as rotinas e levou Bobina à rua. O reforço positivo destes passeios vinha sob a forma da sua guloseima favorita: queijo fresco.

"Ela melhorou muito, agora já anda na rua à vontade embora tenha de a agarrar e levar para um sítio calmo quando fica nervosa com a passagem do camião do lixo", diz Maria João. "É um trabalho diário para não lhe estragar a rotina. No início não percebia nada, mas agora sei se ela quer comer, ir à rua ou se está aborrecida."



Para minimizar a separação, conta com uma equipa de pet sitting que passa uma hora com Bobina ao fim do dia - e com a paciência dos amigos. Reconhece que não é fácil explicar a alguém que ela é ansiosa, mas ao fim de 10 anos já não liga aos comentários. "Quem tem animais percebe, quem não tem acha que metade do problema é meu, porque a mimo demais ou dou demasiada importância. A verdade é que já a conheço ao ponto de saber como evitar que se sinta ansiosa." Nas universidades, ninguém tem dúvidas: não só os animais são diferentes como são mais do que demos por eles durante anos. Para Laurie Santos, "percebendo as indicações que os animais nos dão e fazendo melhores estudos empíricos, vamos perceber melhor o que é o mundo dos animais - e, claro, à medida que formos percebendo melhor o que eles pensam e sentem vamos ser mais capazes de entender como os devemos tratar".



Rosalind Arden não tem a mínima dúvida: os direitos dos animais serão uma das maiores questões deste século. "A noção de que os animais devem ser mais bem tratados parece estar a crescer. A ciência tem sido o ponto de partida nisto. No momento em que descobrimos capacidades intelectuais noutros animais deixamos de os ver simplesmente como comida ou como animais de companhia e passamos a vê-los como criaturas capazes de pensar e sentir."



Livro: A cidade a 4 patas

Autor: Rita Sá Marques e Maria Teixeira Simões

Editora: Prime Books



Entrevista a Deb Pilley Bianchi

Chaser é uma border collie que sabe mais de 1.000 palavras. É tida como a cadela mais inteligente do mundo e a sua aprendizagem não pára de surpreender. A treinadora falou com a SÁBADO.



Qual é o melhor conselho que pode dar às pessoas sobre respeitar e gostar de cães e gatos?

A Humanidade tem de começar a perceber que não estamos no topo da pirâmide intelectual e que a evolução que partilhamos com gatos e cães é significativa e que merecem não apenas amor e respeito como protecção. Não deviam ser olhados apenas como "isto é só um gato" ou "isto é só um cão".



Poderemos alguma vez compreender aquilo que os gatos e os cães pensam ou sentem?

Acreditamos, e os estudos mostram-nos, que os animais têm uma panóplia de emoções e sentimentos. Os cães e os gatos prestam mais atenção às nossas emoções do que nós prestamos às deles.



Acha que um animal pode aprender sem a ajuda humana?

Todos eles aprendem sem a ajuda dos humanos, pela observação de outros animais ou por tentativa e erro. Os nossos animais de estimação compreendem palavras como "rua, banho, biscoito" porque essas palavras são valiosas. O que temos vindo a fazer com a Chaser é reforçar a sua vontade de brincar para lhe ensinar mais palavras. Assim que ela teve o seu momento "aha" a sua aprendizagem tornou-se mais rápida e passou a aprender com uma velocidade semelhante à das crianças. Acreditamos que todos têm essa capacidade.



Por outro lado, acha que os donos são responsáveis por tornar os animais mais inteligentes?

Os donos têm uma responsabilidade com os cães semelhante à que se tem com as crianças: mantê-los seguros, amados e garantir que não lhes falta nada. Todas as raças têm características mas cada animal é um indivíduo. A Chaser tem uma natureza dócil, com um instinto de protecção [é uma raça de pastoreiro] e o seu maior objectivo é brincar. Ao usarmos estas qualidades inatas no seu treino, aumentamos a sua aprendizagem [chaserthebordercollie.com]. Pode fazer o mesmo com o seu cão, mas nós aconselhamos que tire tempo, observe e conheça o cão sem cair no erro de o comparar com outros cães.



Quais são as maiores conclusões que tirou dos estudos?

Os cães são infinitamente mais inteligentes do que nós achamos! Com a Chaser descobrimos que a sua capacidade de aprender não tem limites. Acreditamos que o futuro está cheio de novas Chasers.



O que acha que está a mudar nos direitos dos animais?

Os animais têm vivido na sombra do ideal seiscentista de René Descartes de que "não são mais do que máquinas com sangue". Este paradigma e a presunção de que não têm pensamentos criativos ou sentimentos devem ser abolidos e as leis reescritas.



Livro: Treine o seu gato

Autor: John Bradshaw e Sarah Ellis

Editora: Pergaminho



Opinião

Cláudia Estanislau: Fundadora da Escola de Treino Positivo e Modificação



- O seu cão não se vinga de si (mas pode ter medo)

Os cães são, sem dúvida, animais sencientes. Tal como nós têm sentimentos fisiológicos tais como frio, calor ou dor mas também medo, ansiedade ou stress. Porque o ser humano tem a tendência natural de rotular e compartimentar tudo, costuma dividir a questão em duas: ou o cão não sente nada - frio, medo ou dor - ou sente tudo, até culpa, vergonha ou vontade de vingança. Falo daquilo a que se chama sentimento moral. Só que estes "sentimentos morais" não existem para os cães. Os cães respeitam regras biológicas, etológicas, etc., mas não se organizam conforme uma moralidade, pois esta subsiste na existência de um "eu" moral e do conhecimento e estabelecimento do "bem" e do "mal". Oiço, no meu trabalho, muitas observações como "o meu cão sabe que fez mal", "ele vinga-se de mim". A isto chama-se antropomorfizar, ou seja, atribuir sentimentos morais a um ser que não os pode ter.



A ciência procura ainda descobrir como pensam os cães e uma das inegáveis provas de que estes sentem e pensam está estampada na forma como reagem ao uso de métodos de treino coercivos. O uso de dor, medo ou desconforto para treinar um cão (com uso de enforcadoras, gritos, tabefes, apertões ou choques) faz com que o cão perca a confiança no treinador como parceiro social e fá-lo desenvolver comportamentos agressivos e defensivos. Quando os tutores tentam forçar o cão a fazer algo, gritam, ralham ou se exaltam, a sensibilidade do cão a estes estímulos - que, note-se, é maior do que a nossa -, revela-se através de comportamentos de fuga ou luta. Ou seja, o cão tenta escapar daquela situação ou, se isso não for possível, defende-se para a evitar.



Há dezenas de anos que os cães deixaram de ser apenas cães. Estudos científicos e a experiência de quem lida com eles diariamente dizem-nos que eles são animais sencientes, pensantes, que precisam de ser respeitados - até porque fomos sempre nós quem os levou para dentro de casa e os obrigámos a viver segundo as nossas regras e expectativas. W



Um diploma da Ivy League

Em Yale, um grupo de peritos testa a capacidade intelectual dos cães



Cães de todas as idades, tamanhos e raças podem entrar para a Ivy League dos cães, um projecto da Universidade de Yale, nos EUA (inspirado na confederação desportiva de oito universidades privadas). Os cães têm de estar vacinados e de boa saúde e não apresentarem historial de violência. A inscrição é feita no site Canine Cognition Center e segue-se uma primeira visita ao Centro de Cognição Canina da Universidade. Depois, será de novo chamado para estudos que vão determinar se o cão em causa é superiormente inteligente e se pode receber um diploma.



Artigo publicado originalmente na edição 712 da SÁBADO, de 21 de Dezembro de 2017