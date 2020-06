Experimentava um medicamento sem ter a certeza de como este o afetará? Sabendo que pode ficar com sequelas para a vida? E se souber que ao fazê-lo pode ajudar centenas de milhões de pessoas? Um dos passos mais essenciais no desenvolvimento de uma vacina é o teste em humanos. E já há algumas cujo objetivo é combater a covid-19 na fase dos testes humanos.O Center for Pharmaceutical Research do Kansas começou por fazer o estudo da doença. Depois cálculos e experiências até que se desenvolvesse um protótipo. No final começaram os testes em ratos de laboratórios, porquinhos da Índia, furões e macacos. Depois de todos os testes em animais terem mostrado resultados promissores foi a altura de passar para os testes em humanos. Foram depois encontrados cerca de 20 voluntários humanos para serem cobaias para o primeiro teste clínico de uma vacina baseada no ácido desoxirribonucleico (ADN). A forma como estes voluntários reagirem à vacina vai permitir aos cientistas adaptarem a vacina e torná-la mais eficaz e menos perigosa.Mas esta é apenas uma das dezenas de vacinas a serem preparadas para o novo coronavírus que já infetou milhões de pessoas pelo mundo fora. No total serão precisas dezenas de milhares de voluntários prontos a serem testados para o desenvolvimento de uma forma eficaz de combater a pandemia.Vários centros de investigação afirmam que estão com o maior número de sempre de voluntários para serem testados, apesar de ter havido laboratórios, como o de Oxford, com problemas em arranjar voluntários ainda infetados. Estes voluntários não são exatamente voluntários, no sentido em que são pagos pela experiência, cerca de 1.000 dólares a cada (pelo menos no estudo levado a cabo pelo Center for Pharmaceutical Research do Kansas).O processo dos voluntários começa com a injeção da vacina no braço. São depois monitorizado durante umas horas pela equipa de cientistas. Os primeiros voluntários recebem, por norma, uma dose menor que vai aumentando a cada um dos que é submetido ao teste, se não houver reações adversas logo ao início. Os voluntários voltam depois à sua vida normal, sendo incitados a ligarem aos enfermeiros e cientistas envolvidos nos projetos caso sintam alguma anomalia. Se não notarem qualquer sintoma, voltam ao centro ao fim de cerca de um mês para serem avaliados.Até agora a vacina na Inovio não divulgou os resultados desta primeira fase, mas voluntários disseram ao The New York Times que não sentiram efeitos secundários que não alguma irritação no braço onde foram vacinados nos primeiros dias e algumas náuseas. Caso a vacina avance para uma nova fase, estará na altura de se começarem os testes com placebos e o medicamento. Nesta parte do estudo milhares de pessoas receberão o composto e outros tantos milhares vão receber um placebo, de forma a testar a eficácia do medicamento. Os voluntários não saberão se receberam o placebo ou a vacina.A "corrida" às vacinas para a covid-19 conheceu, este sábado, mais um episódio, com quatro países da União Europeia a garantirem entre 300 a 400 milhões de doses da vacina que a britânica AstraZeneca está a desenvolver com a Universidade de Oxford e poderá estar disponível no final deste ano. O anúncio foi feito pelo governo holandês, revelando que este acordo inclui também a Alemanha, França e Itália e poderá ser extensível aos outros países da União Europeia.A AstraZeneca também anunciou o acordo, revelando que as primeiras doses devem ser entregues aos países europeus no final do ano e que a companhia não terá qualquer lucro com o negócio durante a pandemia, com os custos de produção a serem financiados pelos países. Holanda, Alemanha, França e Itália formaram uma aliança no início deste mês para garantir a disponibilidade de vacinas na região, sendo este o primeiro resultado concreto das negociações com as farmacêuticas. Estes países estão a trabalhar de forma coordenada com a Comissão Europeia, que também já anunciou que vai utilizar um fundo de emergência de 2,4 mil milhões de euros para realizar a compra antecipada de vacinas em desenvolvimento contra o novo coronavírus.A AstraZeneca pretende expandir a capacidade de produção da vacina que está a desenvolver. Atualmente está em 2 mil milhões de doses, sendo que a farmacêutica tem já acordos de fornecimento das doses iniciais com os Estados Unidos, Reino Unido e vários organismos internacionais, num total de 700 milhões de doses.Outras empresas farmacêuticas, como a Moderna e a Sanofi, estão na corrida ao desenvolvimento e produção da vacina contra o novo coronavírus, cujos peritos dizem ser crucial para permitir aos países abrandar o confinamento e as restrições à vida pública.