Se está a ler este artigo é porque já tem um dos fatores mais importantes para conseguir emagrecer: motivação. Mas isso não basta. "Temos de perceber as razões por trás da motivação. Se forem de natureza externa - como alguém que nos pressiona a emagrecer - a mudança pode ocorrer, mas não vai manter-se a longo prazo", explica àa psicóloga Marlene Silva, que integra o grupo de investigação Atividade Física, Nutrição e Obesidade (PANO) da Faculdade de Motricidade Humana. O projeto, que inclui nutricionistas, psicólogos e especialistas em fitness para a saúde, estudou a motivação e a autorregulação dos comportamentos no controlo do peso e concluiu que a maioria das pessoas que consegue emagrecer volta a engordar ao fim de dois a cinco anos. "A evidência é clara: apenas quando se perde peso por razões pessoalmente relevantes, que vão além da imagem - como ter mais energia ou querer viver mais anos para estar com os filhos - é que se consegue alterar comportamentos e manter o peso perdido", garante Marlene Silva.Não odiar o próprio corpo e ter uma boa autoestima também ajuda. "Pensávamos que eram as pessoas insatisfeitas com o seu corpo que conseguiam perder peso. Mas é o contrário: são aquelas que têm uma imagem positiva e que querem perder peso para respeitar o seu corpo que conseguem atingir esse objetivo." Depois é importante que a dieta não afete em demasia as rotinas diárias instaladas. "É possível fazer um esforço para nos privarmos de algo durante um tempo", esclarece Marlene Silva. "Mas quando surgem períodos críticos na vida, como problemas na relação conjugal, já não conseguimos suster esse esforço."Ao contrário do que se possa pensar, fazer exercício físico não é essencial para emagrecer, mas é fundamental para manter o peso ideal. "Quando se reduz a ingestão calórica todo o metabolismo baixa e o exercício ajuda a acelerá-lo", adverte àCláudia Minderico, investigadora na Faculdade de Motricidade Humana e membro da direção de Medicina Desportiva do Comité Olímpico de Portugal. Para isso, há que ter paciência porque só ao fim de quatro a seis semanas de treino é que o exercício tem impacto no corpo. "Primeiro temos de nos adaptar ao exercício físico e só quando já não nos custa treinar é que se perde peso com maior facilidade." Para além de acelerar o metabolismo, a atividade física regular liberta endorfinas, hormonas produzidas no cérebro, que combatem o stress e ajudam a controlar o apetite.Finalmente, para que consiga atingir o seu objetivo antes dos primeiros banhos no mar é aconselhável ter acompanhamento profissional. "Um nutricionista avalia os hábitos alimentares e a saúde. Depois define um plano alimentar individualizado, adaptado à composição corporal, profissão e estilo de vida da pessoa", salienta àCarla Gonçalves, professora de Ciências da Nutrição na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.Assim, para ter êxito, é indispensável identificar o melhor regime alimentar para si. "As 'dietas comerciais' têm resultados temporários. Deve-se escolher uma dieta que se consiga manter ao longo da vida." Seguir os conselhos que estão neste trabalho é fundamental para perder até 18 quilos nas próximas 4, 8 ou 12 semanas.

DIETA MAIS RÁPIDA

Para se perder peso é sempre fundamental consumir menos calorias do que as necessidades energéticas diárias. "Uma forma segura de perder peso consiste em ingerir menos de 500 kcal relativamente às necessidades diárias. Isto pode conduzir a uma perda até de 0,5 kg por semana. Para a maioria das pessoas isto consiste num plano de 1.200 kcal por dia", garante à SÁBADO a nutricionista Bárbara de Almeida Araújo, autora do blogue Manias de uma Dietista. O suficiente para ingerir a quantidade de nutrientes necessários e sem eliminar qualquer grupo de alimentos.

Semanas Emagrece

4 6 kg

8 12kg

12 18kg

Mito

Para perder mais peso deve-se reduzir ainda mais as calorias consumidas

Errado

Não é recomendado seguir um plano com menos de 1.200 kcal porque não se consegue obter a quantidade de nutrientes necessários e perde-se massa muscular

No trabalho

Para controlar a fome faça pequenas refeições ao longo do dia com alimentos ricos em fibra e proteína e beba cerca de 1,5 litros de água por dia

Mexa-se

Não se recomenda a atividade física intensa. Faça antes treino de força, "essencial para a manutenção da massa muscular, bem como para manter o metabolismo acelerado"

Homem

Não há diferenças

Mulher

Não há diferenças

Plano de alimentação semanal

2.ª feira

Peq.-Almoço

Um ovo cozido, um punhado de frutos vermelhos e chá sem açúcar

Refeição principal

Peito de frango com salada, temperada com azeite e vinagre, e 70 g de batata-doce cozida

Snack

Um iogurte grego com 25 g de aveia

3.ª feira

Peq.-Almoço

Uma fatia de pão de centeio escuro, um queijo fresco pequeno e chá verde sem açúcar

Refeição principal

Lombo de pescada com couve-flor cozida

Snack

Um ovo cozido e 10 cajus

4.ª feira

Peq.-Almoço

Uma panqueca de aveia com uma colher de chá de manteiga de amendoim e 4 morangos

Refeição principal

Vegetais salteados com 40 g de quinoa, polvilhados com uma colher de sopa de sementes de sésamo

Snack

Mousse de abacate com cacau

5.ª feira

Peq.-Almoço

Papa de flocos aveia (30 g), bebida de amêndoa e uma banana pequena

Refeição principal

Uma porção de borrego assado com três colheres de sopa de cuscuz de espelta e salada de tomate temperada com azeite, vinagre e ervas aromáticas.

Snack

Um queijinho individual e cinco nozes

6.ª feira

Peq.-Almoço

Tapioca (três colheres de sopa de granulado), ovos mexidos e chá de funcho

Refeição principal

Uma posta de peixe assado no forno com curgete, abóbora e batata-doce (60 g).

Snack

Duas galetes de milho ou arroz com queijo

Sábado

Peq.-Almoço

50 g de pão alemão com meio abacate e uma chávena de bebida vegetal

Refeição principal

Legumes salteados com três colheres de sopa de trigo sarraceno

Snack

100 g de queijo quark batido com uma colher de café de canela e duas tâmaras

Domingo

Peq.-Almoço

Ovos mexidos, um um kiwi, um queijo fresco e chá sem açúcar

Refeição principal

Um lombo de pescada estufado com tomate e 80 g de ervilhas

Snack

Duas galetes de milho e dois quadrados de chocolate preto com 85% cacau





As três receitas saudáveis do José Avillez Za'atar - Hummus Para 4 pessoas Cozer o grão - 200 g de grão-de-bico seco (equivalem a 500 g de grão-de-bico cozido) - 1 dente de alho esmagado - 1 folha de louro - 2 grãos de pimenta-preta Húmus - 500 g de grão-de-bico cozido - 130 g de tahini - 50 g de azeite virgem extra + q.b.

DIETA ZEN

Ter consciência plena do que estamos a comer pode ser uma forma de perder peso. É isso que propõe o mindful eating, a forma de ingerir alimentos defendida pelo mindfulness, que é, por sua vez, a consciência que emerge quando se presta atenção plena ao momento presente e sem julgamento. "Com o stress do dia a dia vamos colocando alimentos dentro da nossa boca sem ter consciência plena do que estamos a ingerir", explica à SÁBADO a nutricionista Noélia Arruda. Para evitar isso, a especialista propõe "parar um minuto para visualizar cada ingrediente desde o seu nascimento até à produção final". A dieta é vegetariana e os alimentos preferidos são os que a natureza fornece e os da época, evitando os "alimentos tóxicos e inflamatórios que não estão vivos como o açúcar, sal, gordura carnes, alimentos embalados e pré-confecionados". Nesta dieta e nas mulheres, a nutricionista avalia os resultados em períodos de 21 dias.

Semanas Emagrece

4 6 a 8 kg

8 10 a 14kg

12 12 a 18kg

Mito

O mindful eating é uma dieta da moda

Errado

Para os adeptos é um estilo de vida

No trabalho

Pratique meditação se tiver vontade de comer. Feche os olhos e concentre-se na respiração durante cinco minutos

Mexa-se

Caminhe na praia 30 minutos todos os dias. Pratique pilates ou ioga três a cinco vezes por semana, que ajuda a manter o foco

Homem

Os homens precisam de consumir mais calorias

Mulher

O desempenho hormonal feminino influencia a perda de peso

Plano de alimentação semanal

2.ª feira

Peq.-Almoço

Bircher de kefir (aveia com maçã em rodelas e leite fermentado do Cáucaso) e cevada com frutos vermelhos

Refeição principal

Sopa de legumes e hambúrguer de feijão-vermelho com salada e uma peça de fruta

Snack

Pera assada com canela e nozes



3.ª feira

Peq.-Almoço

Tapioca com ovos biológicos e chá de rooibos

Refeição principal

Sopa de legumes e almôndegas de grão em cama de legumes salteados e fruta

Snack

Queijinho vegano de caju

4.ª feira

Peq.-Almoço

Golden milk (água com curcuma, canela, gengibre em pó e cardamomo)

Refeição principal

Sopa de legumes e prego de seitan com inhame, salada e uma peça de fruta

Snack

Fruta desidratada com frutos secos

5.ª feira

Peq.-Almoço

Batido de fruta com aipo e spirulina (alga rica em proteínas)

Refeição principal

Sopa de legumes e risoto de cogumelos com legumes e fruta

Snack

Pudim de chia com morangos

6.ª feira

Peq.-Almoço

Papa de aveia com sementes de abóbora, linhaça e girassol

Refeição principal

Sopa de legumes com salada de feijão-azuki e fruta

Snack

Batata-doce frita com guacamole

Sábado

Peq. Almoço

Sumo detox com carvão vegetal em pó, beterraba e ananás

Refeição principal

Sopa de legumes e hambúrguer de feijão-vermelho com salada e uma peça de fruta

Snack

Barrita de cereais

Domingo

Peq.-Almoço

Panquecas de trigo sarraceno e chá de funcho

Refeição principal

Sopa de legumes e hambúrguer de feijão-vermelho com salada e uma peça de fruta

Snack

Pera assada com canela e nozes







DIETA DA MODA

A última moda nas dietas é a cetogénica. Criada nos anos 20 do século passado para tratar a epilepsia em crianças, ainda hoje é aplicada em casos em que os medicamentos não resolvem as crises. Mas a partir de 2012, quando o médico italiano Gianfranco Cappello realizou o estudo "Nutrição entérica cetogénica como tratamento da obesidade: resultados a curto e longo prazo de 19.000 doentes", a dieta começou a ser usada para perder peso. "Traduz-se numa redução drástica de hidratos de carbono para 20 a 50 gramas por dia, menos de meio pão", explica à SÁBADO a nutricionista Ângela Fiúza da Rocha. Em compensação, recomenda-se um grande consumo de gorduras, cerca de 70 a 75% do valor energético total, e uma ingestão moderada de proteína, apenas 25 a 30%. O objetivo é que o corpo entre num processo chamado de cetose. "O organismo deixa de usar insulina, produzida através dos hidratos de carbono, e a energia vem dos corpos cetónicos que servem de combustível ao cérebro e de energia a todos os tecidos. Ou seja, o organismo começa a queimar gordura." O processo desencadeia-se ao fim de duas a três semanas e os resultados são rápidos. "Nos primeiros dias nota-se uma perda de volume que é de líquidos porque há uma depleção de glicogénio, proveniente dos hidratos de carbono. Há pessoas que perdem entre 2 a 3 kg logo na primeira semana." Mas isto pode ser acompanhado por náuseas e fadiga. Mais: é difícil manter o plano de refeições. "Há pessoas que sentem uma vontade descontrolada de ingerir hidratos de carbono, mesmo que seja uma bolacha. Estes são rapidamente assimilados pelo organismo e há um ganho de peso superior ao que foi perdido." Por isso mesmo, trata-se de uma dieta temporária. "Depois da perda de peso faz-se uma adaptação gradual de ingestão de hidratos de carbono", conclui a nutricionista Ângela Fiúza.