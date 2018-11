A empresa Thyssenkrupp quer mudar a noção que temos das cidades com elevadores que andam para cima, baixo e... para os lados. Mesmo ao estilo de Willy Wonka.

As grandes cidades estão cada vez mais gigantescas, albergando mais pessoas e inovações. Desde 2000, os prédios cresceram três vezes mais, cerca de 200 metros. E não parece que o crescimento está para parar: uma cidade com um milhão de pessoas será lar de mais de nove milhões ao longo da próxima década. À medida que as cidades se tornam mais inteligentes, os elevadores não: vão para cima e para baixo, com mais ou menos velocidade, desde 1854. A empresa Thyssenkrupp, que revelou estes dados durante a Web Summit, quer mudar a noção que temos dos elevadores e cidades.



Como? Com o MULTI, elevadores que andam para cima, baixo e... para os lados. Sem parar em andares, indo de ponto A a B. E que estão interligados entre prédios. De acordo com o director executivo da empresa alemã, Andreas Schierenbeck, "vai mudar as estruturas das nossas cidades". "Não só é tecnicamente possível, como é uma inovação que poderá mudar a maneira como olhamos para as nossas cidades", concretiza. E não é apenas a empresa alemã que tem fé nesta tecnologia, mas também a revista Times, que a nomeou uma das 25 melhores invenções de 2017.



Entre as vantagens, os elevadores MULTI ocupam "menos espaço" nos prédios, "reduz em 75% o consumo real de energia" e, de ponto de vista arquitectonico, é "flexível". E como os elevadores iam do ponto A a B sem paragens, "deixaria de haver aqueles olhares estranho para alguém que não consegue entrar no elevador porque está demasiado cheio". "Além de que, os elevadores são o meio de transporte mais seguro do mundo", sublinha Schierenbeck.



A inspiração não é nova. Já existem os perigosos elevadores paternoster. O conceito também já apareceu em filmes como os clássicos "Metropolis" ou "Willy Wonka". E Andreas Schierenbeck acredita mesmo que a evolução do elevador, que actualmente nos consome centenas de horas por mês, fará parte do destino das cidades do futuro. Aliás, explicou em conferência, 70% da população mundial vai viver nas cidades em 2050 - e à medida que a densidade populacional nas cidades aumentar, a altura dos edifícios vai aumentar significativamente. É ai que entrarão os elevadores.



Contudo, ainda há apenas protótipos e ainda estão a testar o efeito que o movimento horizontal terá no corpo humano. Outro aspecto são eventuais avarias em grandes alturas.