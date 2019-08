Novo planeta gigante detetado a orbitar estrela a 63,4 anos-luz da Terra

Um novo planeta gigante foi detetado na órbita da estrela Beta Pictoris, que brilha a 63,4 anos-luz da Terra, revela um estudo hoje publicado na revista da especialidade Nature Astronomy.O planeta tem uma massa cerca de 3.000 vezes maior do que a da Terra e orbita a sua estrela a uma distância quase três vezes superior à que separa o Sol da Terra.A Beta Pictoris saltou para a ribalta na década de 1980 quando permitiu aos astrónomos obterem a primeira imagem de um disco de poeira e gás em torno de uma estrela.Além disso, o sistema planetário do qual a estrela faz parte, com cerca de 20 milhões de anos (mais jovem do que o Sistema Solar, que tem 4,6 mil milhões de anos), poderá assemelhar-se ao que deveria ser a Terra e outros planetas solares após a sua formação.A deteção do novo planeta, o Beta Pictoris C, ocorre dez anos depois da descoberta de um outro planeta gigante a orbitar a mesma estrela, o Beta Pictoris B.Segundo os cientistas, os dois planetas estão ainda a formar-se.O Beta Pictoris C, que foi caçado pelo espectrógrafo HARPS do Observatório Europeu do Sul, no Chile, está situado entre a sua estrela e o planeta Beta Pictoris B, que é 16 vezes maior do que a Terra e orbita a sua estrela a uma distância oito vezes superior à que separa o Sol da Terra. Em Beta Pictoris B, um dia não excede as oito horas.