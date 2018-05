O novo regulamento sobre a protecção de dados entra esta sexta-feira em vigor e começa a ser aplicado automaticamente a todos os cidadãos e em todos os Estados-membros da União Europeia (UE), reforçando os direitos das pessoas.O Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD) reforça os direitos dos cidadãos e introduz sanções que podem ir, nos casos mais graves, até 20 milhões de euros ou 4% do volume de negócios anual a nível mundial, consoante o montante que for mais elevado.Nos casos menos graves de violação dos dados pessoais, as coimas podem ir até dez milhões de euros ou 2% do volume de negócios anual a nível mundial.Os cidadãos têm de dar consentimento explícito para que os seus dados pessoais sejam usados - e para que fim - e que saber que podem pedir para estes serem apagados a qualquer momento.O regulamento europeu tem aplicação directa em Portugal e entra em vigor hoje, mesmo sem estar pronta a lei nacional que o regulamenta.A aplicação do RGPD carece de legislação nacional que o adapte à realidade de cada país, e em Portugal a proposta de lei elaborada pelo Governo vai ainda ser discutida pelos deputados na especialidade.A proposta do Governo português define uma isenção de multas para o sector público.O Governo argumentou, na proposta de lei entregue ao parlamento, que o regulamento estava pensado para proteger os cidadãos europeus das multinacionais que fazem negócio com os dados pessoais.O regulamento está em vigor há dois anos, mas começa a ser aplicado hoje.