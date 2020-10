Nobel da Medicina para os três cientistas que descobriram vírus da hepatite C

Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice distinguidos com o Nobel da Medicina em 2020. Os três cientistas descobriram o vírus da hepatite C.Os três cientistas deram um contributo decisivo para a luta contra a hepatite transmitida pelo sangue, um grande problema de saúde global que causa cirrose e cancro de fígado em todo o mundo, refere a Academia Sueca do Nobel.Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice fizeram descobertas seminais que levaram a identificação do vírus da hepatite C. Antes disso, a descoberta dos vírus da hepatite A e B foram passos essenciais. No entanto, a maioria das hepatites transmitidas pelo sangue permaneciam sem explicação. "A descoberta do vírus da hepatite C revelou a causa restantes casos de hepatite crónica e tornou possíveis novos exames de sangue e medicamentosque salvaram milhões de vidas", refere o comunicado de imprensa de anúncio da entrega do prémio aos três cientistas Nos anos 1940, ficou claro que existiam duas principais as infeções do fígado. A primeira foi batizada de hepatite A - é transmitida essencialmente por água ou comida contaminada e tem normalmente um impacto limitado no tempo -, a segunda forma de infeção é transmitida pelo sangue e fluídos corporais é também uma condição muito mais perigosa para os doentes, podendo tornar-se numa doença crónica, que pode levar à cirrose ou cancro do fígado.A partir desta descoberta tornou-se importante perceber qual o agente que causava a inflamação do fígado no segundo tipo de infeção. Em 1960, Baruch Blumberg determinou que uma das formas da infeção provocada pelo sangue era causada por um vírus. Esta forma ficou conhecida por hepatite B. Blumber recebeu o Nobel da Medicina em 1976, por esta descoberta.Nessa altura, Harvey J. Alter, do Instituto Nacional de Saúde dos EUA, estava a estudar a ocorrência de hepatites em casos de doentes que recebiam transfusões de sangue. Apesar dos testes desenvolvidos para detetar a recém-descoberta hepatite B tivessem reduzido estes casos, Alter e os seus colegas registavam que ainda havia uma elevada prevalência de hepatite nestes doentes com transfusões. Como também surgiram neste altura testes para a hepatite A, tornava-se claro que não era nenhuma das duas formas conhecidas a que prevalecia nos doentes.Identificar este novo vírus tornou-se uma prioridade. Michael Houghton, que trabalha na farmacêutica Chiron, trabalhou no isolamento da sequência genética do vírus. Ficava por esclarecer se este vírus sozinho poderia causa hepatite. Charles M. Rice, da Universidade Washington em St Louis, trabalho com a sua equipa para, através da engenharia genética reproduzir o vírus em chimpanzés e perceber que a Hepatite C sozinha poderia causar a doença.O trabalho combinado destes três cientistas, permitiu desenvolver antivirais para a hepatite C. Pela primeira vez na na história, a doença pode ser curada.Harvey J. Alter, nasceu em Nova Iorque, e em 1961 juntou-se ao Instituto Nacional de Saúde dos EUA. Em 1969, passou para o departamento clínico para a medicina de transfusões, como investigador sénior.O britânico Michael Houghton mudou-se para a farmacêutica Chiron, na Califórnia, em 1982. Neste momento, preside ao Canada Excellence Research em Virologia e é professor de Virologia na Universidade de Alberta, no Canadá. É ainda diretor do Instituto de Virologia Aplicada Li Ka Shing.O norte-americano Charle M. Rice estabeleceu o seu grupo de investigação na Universidade Washington de Medicina, em St Louis, em 1986. Mantém-se ativo no centro de estudos para a hepatite C na Universidade Rockefeller, em Nova Iorque, onde foi até 2018 diretor científico e executivo.