O Nobel da Física deste ano distingue três cientistas pelas descobertas sobre os buracos negros, um dos mais exóticos fenómenos do universo, escreve a Academia Sueca do Nobel. Distinção em que portuguesa Elvira Fortunato estava na lista para vencer, foi entregue a Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez.Roger Penrose mostrou que a teoria da relatividade levou à formação dos buracos negros, enquanto que Reinhard Genzel e Andrea Ghez descobriram que um objeto invisível e extremamente pesado governa as órbitas das estrelas no centro da nossa galáxia. Um super-buraco negro é a única explicação atual para esse objeto.O norte-americano Roger Penrose usou métodos matemáticos para provar que os buracos negros são uma consequência direta da teoria geral da relatividade de Albert Einstein. Isto apesar do próprio Einstein não acreditar nos buracos negros: monstros super-pesados que sugam tudo o que entra neles. Nem a luz lhes escapa. A descoberta de Penrose aconteceu em 1965, dez anos após a morte de Einstein.Reinhard Genzel (alemão) e Andrea Ghez (norte-americana) lideraram, cada um, um grupo de astrónomos que, desde o início da década de 1990, se têm focado na região de Sagitário A*, no centro da nossa galáxia. Conseguiram mapear as órbitas das estrelas mais brilhantes próximas do centro da Via Láctea, e os dois grupos concordam que existe um objeto invisível, extremamente pesado, que puxa as estrelas e as força a orbitar a velocidades altas. Cerca de quatro milhões de massas solares estão reunidas numa região não superior ao nosso sistema solar. Genzel e Ghez usaram os maiores telescópios do mundo para atravessar as nuvens de gás e pó do centro da Via Láctea."As descobertas dos laureados deste ano deram uma nova luz ao estudo de objetos massivos e compactos. Mas estes objectos exóticos ainda levantam muitas dúvidas que pedem resposta e motivam futuras investigações. Não só questões sobre a sua estrutura interior, mas também como testar a nossa teoria de gravidade sob condições extremas na proximidade imediata de um buraco negro", refere David Haviland, presidente do comité do Nobel da Física.