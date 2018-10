Empresas fazem telemóveis para que estes durem no máximo dois anos. E não há nada que possa fazer para combater esta tendência, pelo menos por enquanto.

Já não há volta a dar: a vida média de um telemóvel é de dois anos. E não passa disso, quer seja num modelo de 100 ou 1.200 euros. Gastar dinheiro não implica necessariamente maior durabilidade da vida do aparelho. E não tem a ver com os utilizadores, mas sim com a obsolescência programada nos dispositivos.



No final da semana passada, uma autoridade nacional italiana condenou a Samsung e a Apple a pagar cinco e dez milhões de euros (respectivamente), por práticas injustas relacionadas com a obsolescência programada.



O presidente da Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (Feniss), Benito Muros, lembrou que para estas empresas a multa é simbólica, mas foi importante já que representa um "reconhecimento explícito da existência da obsolescência programada, que até ao momento não existia".



O processo de "caducidade programada" afecta vários produtos cuja vida útil se vê cortada por determinadas práticas que levam a cabo os fabricantes de forma premeditada.



Segundo a autoridade italiana, desde Maio de 2016 que a Samsung tentava forçar os seus utilizadores a actualizarem o sistema operativo sem informarem as consequências da acção que incluiam a redução da velocidade de execução e a capacidade de correr programas.



Os utilizadores pouco podem fazer para alterar esta prática ou solucioná-la, informou Muros, citado pelo jornal espanhol ABC.