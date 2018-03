Uma série de cartas de Albert Einstein escritas à sua irmã Maja foram agora reveladas. Nas missivas, percebe-se um vislumbre da vida privada do cientista, incluindo os seus pensamentos, os seus medos ou a opinião acerca da sua fama.





"Cientificamente não alcancei muito recentemente - o meu cérebro degrada-se gradualmente, embora isso não seja tão desagradável assim", desabafa Einstein

numa carta de 1924, nove anos depois de ter a sua Teoria da Relatividade publicada em 1915. Depois da obra que o marcou, o cientista esteve 40 anos sem grandes descobertas nos campos da Física, envolvendo-se em outros campos de estudo como a Medicina e a Filosofia.As cartas serão expostas ao público e leiloadas nos próximos meses.

A colecção, que inclui uma foto de Einstein com cinco anos e a única carta conhecida do cientista ao seu pai, pertence ao arquivo da irmã de Einstein, Maja Winteler-Einstein. Trata-se de uma mistura de cartas, postais e fotografias, muitas delas nunca antes publicadas, com datas desde 1897 até 1951.

"Estas descobertas foram feitas através da relação incrivelmente chegada à sua irmã. É bastante claro que, quando ele estava a escrever-lhe, era muito sincero", afirmou, em entrevista ao Guardian, Thomas Venning, especialista de arte da empresa Christie’s, responsável pelo leilão das cartas no início de Maio. "Ele relata algumas coisas que eu nunca o vi dizer em mais nenhum sítio, e eu próprio cataloguei centenas de cartas dele."

Em 1934, escreveu à irmã: "Estou feliz no trabalho, mesmo a trabalhar noutros temas. Estou a começar a sentir o brilhantismo dos meus anos de jovem a passar por mim." Venning comenta na mesma entrevista que "se Einstein tivesse morrido em 1916, o seu legado estaria intacto. Ele continuou a trabalhar por mais 40 anos sem ter feito grandes descobertas."

Nas mesmas cartas, Einstein comenta alguns dos seus passatempos, como tocar violino ou praticar vela, e confessa a difícil relação com a sua primeira mulher. Em 1923, numa carta que a empresa Christie’s tem avaliada em mais de 10 mil euros, Einstein falou também sobre a sua fama internacional, escrevendo a Maja que estaria a ficar "bastante amado e ainda mais invejado", resignando-se ao papel de primeiro cientista a tornar-se celebridade mundial.

Em 1935, Einstein faz um raro reconhecimento dos seus feitos, escrevendo a Maja: "Em muitas das nossas avenidas de pesquisa em Física, estamos numa situação de procura no escuro, em que cada pessoa é completamente céptica acerca do que outros estão a tentar perseguir. Esta é uma constante tensão até ao fim. Pelo menos eu tenho o conforto de a maioria do que consegui ser parte das bases da nossa ciência." Venning garantiu: "Isto soa estranhamente impetuoso para Einstein – ele era incrivelmente tímido, humilde, sempre preocupado em não parecer orgulhoso."

Com o surgimento do regime Nazi na Alemanhã da década de 1930, Einstein renuncia à sua cidadania alemã em 1933, temendo pela sua vida depois de ser publicamente denunciado. Os Nazis apelidaram a sua Teoria da Relatividade de "ciência judaica". Fugiu para os Estados Unidos da América e assumiu o cargo de professor na Universidade de Princeton, em Outubro. A sua irmã Maja iria juntar-se a ele, em Nova Jérsia, seis anos mais tarde.

Uma das frases marcantes destas cartas dirigidas à sua irmã abordou a dificuldade de estar num novo país: "O que acontecerá se voltarmos para Princeton no próximo ano? Será que podemos? Como será a vida lá? As únicas coisas indestrutíveis são as estrelas e a matemática", escreveu.

A empresa Christie irá colocar as cartas expostas ao público de 18 a 20 de Abril e o leilão online da colecção será de 2 a 9 de Maio. Albert Einstein nasceu precisamente há 139 anos, no dia 14 de Março de 1879.