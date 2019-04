Seis Neandertais, que viviam na zona onde se situa atualmente França, foram comidos por membros da mesma espécie há cerca de 100 mil anos, segundo provas encontradas numa cave em 1990 que mostram o evento canibal.

Depois de analisarem as evidências, a equipa de cientistas descobriu o que motivou este comportamento: o grupo de Neandertais, que incluía duas crianças, foi vítima de canibalismo devido ao aquecimento global.

Este novo estudo, publicado digitalmente em abril no Journal of Archaeological Science, e contrariamente aos prévios, focou-se em perceber por que motivos os Neandertais tiveram de recorrer a esta prática. Na investigação, concluíram que houve mudanças rápidas nos ecossistemas locais à medida que o planeta começava a ficar mais quente – isto levou à extinção das espécies animais que estes comiam.

Para chegar a estes resultados, os cientistas analisaram camadas de sedimento da gruta Baume Moula-Guercy, no sudeste de França. No mesmo local, as escavações dos outros investigadores em 1991 descobriu 120 ossos de Neandertais que pertenciam a seis indivíduos distintos e que mostravam sinais de terem sido canibalizados.

A nova equipa de investigação começou a examinar os sedimentos em 2014, numa profundidade de oito metros na gruta. Para o estudo, dividiram os sedimentos em 19 camadas representativas de três mudanças climáticas específicas. A porção mais importante foi a 15.º, um sedimento siltoso com cerca de 40 centímetros de volume, que cobria cerca de 30 a 40 cm do solo da gruta.

Nesta camada particular, o carvão e os ossos animais estavam tão bem preservados que os cientistas conseguiram reconstruir o cenário representativo de há 120 a 130 mil anos. Na altura, o clima na área seria mais quente do que é hoje e que a transição de clima frio e árido para um mais quente decorreu muito rapidamente, "talvez em apenas algumas gerações", teorizou Emmanuel Desclaux, coautor do estudo científico e professor na Nice Sophia Antipolis em França, citado pela Cosmos.

O canibalismo não é exclusivo do tempo dos Neandertais e tem sido praticado por humanos "desde a era Paleolítica até à Idade do Bronze e depois", realçam os investigadores no estudo. Para estes, o comportamento demonstrado pelos Neandertais nesta área não deve ser visto como "uma marca de bestialidade ou sub-humano", como uma adaptação emergente num período de stress ambiental severo.