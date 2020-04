de 3,38 mil milhões de pessoas em todo o mundo, ou seja, quatro em cada dez seres humanos, estão em confinamento num esforço global para conter a propagação da covid-19 . Mas estarão as medidas levadas a cabo por governos de 78 países, incluindo Portugal, a ter resultados? Um estudo publicado pelo Imperial College London indica que sim, ao analisar as opções implementadas em 11 países europeus: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

Os números não escondem a gravidade do momento: mais

"Estimamos que as intervenções impostas nos 11 países analisados terão evitado 59 mil mortes até 31 de março", lê-se no relatório, onde é explicado que a análise tem "um intervalo credível de 95%" em que o número exato de pessoas salvas pelas medidas se situará entre as 21 mil e as 120 mil.



Além disso, avança o mesmo documento, estima-se que, até dia 28 de março, entre 7 a 43 milhões de habitantes dos referidos países tenham sido infetados" com o novo coronavírus, cujo nome oficial é SARS-CoV-2. Os investigadores acreditam que o maior número de contágios aconteceu em Itália e Espanha e os valores mais baixos se registaram na Alemanha e na Noruega.



Um balanço feito pela AFP, com dados oficiais até às 07h00 desta quarta-feira, indica que a pandemia de covid-19 já matou mais de 30 mil pessoas na Europa. Itália (12.428 mortes) é o país europeu mais afetado, seguida pela Espanha (8.189) e pela França (3.523).