Médicos suspeitam que cigarros eletrónicos sejam responsável por três mortes

Médicos dos Estados Unidos da América pedem às pessoas que deixem de fumar cigarros eletrónicos até conseguirem determinar as causas de diversas doenças respiratórias que já matarem três pessoas e internaram centenas.De acordo com o jornal birtânico The Guardian, foram registados mais de 450 casos possíveis de uma doença respiratória entre pessoas que eram "jovens e saudáveis" até então e cujo único elo de ligação até agora é o tabaco ou marijuana aquecidos. Estes casos espalham-se por 33 estados daquele país e os sintomas são vómitos, náuseas, falta de ar, tosse e dores no peito. Até ao momento, todos os afetados tinham também uma estripe de penumonia não infecciosa que é desenvolvida quando óleo é inalado.Os médicos estão a fazer testes para perceber a origem do problema e tentar descobrir uma melhor forma de tratamento - até agora têm recorrido a antibióticos ou até mesmo esteróides -, mas no entretanto emitiram um pedido para que os fumadores se abstenham de consumir tabaco ou marijuana sob a forma aquecida. A FDA - US Food and Drug Administration (o equivalente norte-americano ao Infarmed), está também a ajudar na investigação.De acordo com os mais recentes estudos, existem cerca de 9 milhões de adultos a fumar este tipo de tabaco e 3,6 milhões de adolescentes.Estes casos começaram a ser relatados no início do ano e têm crescido a um ritmo cada vez mais elevado nas últimas semanas, deixando os estados em modo de alerta.