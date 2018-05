Médicos partilham histórias de vida e morte num tweet

Óregon, nos EUA, e uma das vozes da área mais ouvidas na referida rede social, segundo os media norte-americanos. "Quando conheci o B, ele estava morto há 20 minutos. Trouxé-mo-lo de volta inexplicavelmente. Todos os anos me liga no aniversário do acontecimento. Cumprem-se agora 10 anos", relatou a médica, deixando então o pedido: #ShareAStoryInOneTwett.





"Desmaiaste no trabalho, estavas morto quando a minha ambulância chegou. Trouxe-te de volta. Não tens ideia de quem sou. Durante as horas mais negras do meu internato, vou visitar-te apenas para me relembrar que sou capaz. Salvaste-me de volta", escreveu outra médica em resposta a Choo.



Rick MacDonald recorda um momento idêntico. "Fui chamado a um campo de ténis a três courts do meu. Ele já tinha partido. Tive que fazer reanimação manual durante 20 minutos. Um mês depois mandou-me um relógio para me agradecer o 'tempo-extra' dele. Doze anos depois, o relógio e ele continuam a fazer tique-taque", confidenciou.



"O médico-chefe de g inecologia oncológica gritou por ter perdido um encontro. Não lhe disse que tu, a morreres com um cancro cervical, deitaste a tua cabeça no meu colo durante a minha ronda, que te fiz festas na tua cabeça enquanto tu me falavas dos filhos que ias deixar no mundo. Ensinaste-me sobre compaixão", recordou, por seu turno, uma utilizadora que assina GinaLa.



Emily PA-C usou a hastag para garantir que a "medicina de emergência lhe salvou a vida [e continuar a salvar]". "Duas jovens encontradas inconscientes numa pisicina. Sem batimentos, nem respiração. Bombeiros e equipas de emergência recusaram desistir. Acordei e agora tenho um trabalho que amo., Cada segundo é tempo emprestado", escreveu.



#ShareAStoryInOneTwett tem sido também usada pelos profissionais da saúde para deixar algumas críticas. "Vi crianças morrerem de sarampo todos os dias no Quénia. Vi uma mulher carregar o filho às costas mais de 40 quilómetros para o poder vacinar. Pais do primeiro mundo que optam por não dar vacinas [aos filhos] são malucos mimados", acusou John Vann.



Em uma semana, o desafio de Choo tornou-se viral, tendo mais de 600 histórias partilhadas e alcançados mais de três milhões de utilizadores. A médica tornou-se famosa depois dos incidentes em Charlottesville, Vírginia, em Agosto do ano passado, onde uma pessoa morreu durante uma manifestação nazi. "Temos muitos supremacistas brancos em Óregon. Então, algumas vezes por ano, há um paciente que recusa ser tratado por mim devido à minha raça", contou Choo, americana de origem asiática. A frase de Choo foi retweetada pela filha do antigo presidente Bill Clinton, Chelsea, e a médica tornou-se uma voz consensual e ouvida sobre direitos de médicos e doentes.



















