Segundo o Ministério das Antiguidades do Egito, as múmias provavelmente são de uma família abastada da época.

Mais de 40 múmias da era Ptolomaica foram descobertas numa tumba no Egito. Os restos mortais foram encontrados no ano passado e apresentados a um grupo de jornalistas e diplomatas no sábado passado.

As múmias datam do Reinado Ptolomaico (dinastia helenística que começou depois da morte de Alexandre, o Grande, com Ptolomeu I Sóter, e que durou entre 323 a.C até 30 a.C.) e são provavelmente de uma família abastada, que inclui os restos mortais de homens, mulheres e crianças, informa o Ministério das Antiguidades do Egito.

"Algumas das múmias estavam sepultadas em sarcófagos de madeira ou pedra, enquanto outras estavam enterradas na areia ou no chão dos túmulos", revelou Khaled El-Enany, ministro das Antiguidades do Egito, acrescentando que estavam todas em boas condições de preservação.



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/ciencia---saude/detalhe/como-fazer-uma-mumia-seguindo-os-ensinamentos-egipcios">Como fazer uma múmia seguindo os ensinamentos egípcios?</a></h4><p>Quando se imagina uma múmia egípcia, a imagem mais comum trata-se de um corpo cuidadosamente embalsamado com tiras finas de linho e sepultado em sarcófagos ornamentados e ricos (isto tratando-se de um faraó ou membro da família real).</p></blockquote>

A tumba, em Minya, no Egito Central, foi descoberta em fevereiro do ano passado por um grupo de investigadores do departamento de Antiguidades e da Universidade Minya. Esta, "cravada na rocha", apresenta um corredor central que dá acesso a "escadas inclinadas que se abrem para uma câmara retangular com vários túmulos" e outras duas câmaras, anuncia o ministro no comunicado.

Numa das câmaras foram encontradas outras múmias e um volumoso sarcófago de pedra. Restos de papiro encontrados na tumba ajudaram os investigadores a datar as descobertas arqueológicas.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Mummies?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Mummies</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/menia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#menia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Discovery?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Discovery</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Egypt?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Egypt</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/today?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#today</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/news?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#news</a> <a href="https://t.co/QlufhQl2Ag">pic.twitter.com/QlufhQl2Ag</a></p>— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) <a href="https://twitter.com/AntiquitiesOf/status/1091712981761777664?ref_src=twsrc%5Etfw">February 2, 2019</a></blockquote>

Numa tentativa de atrair o turismo internacional, o governo do Egito tem relevado nos últimos meses várias descobertas impressionantes. Em novembro, por exemplo, as autoridades egípcias abriram pela primeira vez um sarcófago de uma mulher mumificada com 3 mil anos.

Uns dias depois, mais oito múmias – também da era Ptolomaica – foram encontradas dentro de sarcófagos de calcário.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/J9dQx6SNyyw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>