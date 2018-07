Numa reacção extraordinária de luto, uma orca recém-nascida morta foi puxada à superfície pela sua mãe durante três dias. A cria nascera na terça-feira, dia 24 de Julho, altura em que os biólogos de Puget Sound, nos Estados Unidos, a viram com vida. Mas o animal não aguentou muito tempo: os motivos do seu falecimento ainda são desconhecidos. De acordo com o Olympian, a orca bebé era a primeira da sua espécie a nascer em mais de três anos.

A Investigação de Baleias norte-americana comunicou ter observado o cadáver do bebé a afundar, mas que a sua mãe, chamada de J35, repetidamente o levou de volta à superfície durante três dias. "Ainda está a acontecer", referiu Ken Balcomb, fundador da organização, em entrevista ao USA Today. O mesmo contou que estas manifestações já foram observadas por elementos da mesma espécie, mas não por um período de tempo tão longo.

O grupo de orcas que visita todos os Verões o estuário do Oceano Pacífico tem vindo a reduzir em população de ano para ano e o motivo das suas mortes ainda não é bem conhecido. Segundo o jornal norte-americano, existiam 98 orcas em 1995 mas agora são apenas 75.

A espécie Orcinus orca foi considerada espécie protegida em 2006 pelo Serviço de Vida Selvagem norte-americano. Os investigadores apontam múltiplas razões para o seu desaparecimento, mas pensam que este se deve, principalmente, ao decréscimo da sua principal fonte de alimento: o salmão-rei, Oncorhynchus tshawytscha.

Foi publicado, no ano passado, um estudo científico no jornal PLOS One que apontava para um aumento de 70% de gravidezes falhadas da espécie de orcas entre 2008 e 2014. Um terço do falecimento de crias acontecia no período final de gestação ou imediatamente após o parto. Na altura, a causa principal apresentada era a falta de salmão-rei mas eram levantadas hipóteses de as mortes terem sido provocadas pela poluição do seu habitat.

"Esperamos que, em média, algumas orcas nasçam todos os anos", referiu o biólogo Brad Hanson ao Olympian. "O facto de nenhum ter nascido em vários anos e existirem estas falhas na gestação é prova de que temos um problema grave com a viabilidade reprodutiva na população."

No início do ano, o governador de Washington, Jay Inslee, formou um grupo de trabalho dedicado a juntar recomendações para salvar a população de orcas em Puget Sound. Espera-se um relatório com as alterações até ao final deste ano.