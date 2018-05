A existência de vida extraterrestre pode estar bem mais perto do que pensávamos. Um estudo publicado esta segunda-feira pela NASA, a agência espacial norte-americana, mostrou dados sobre a erupção de uma gigante pluma de vapor de água numa das luas de Júpiter, Europa. O artigo, publicado no jornal científico Nature Astronomy, torna assim Europa no local mais propício no sistema solar para localizar vida extraterrestre.

Os primeiros indícios apareceram em Dezembro de 1997, quando a sonda da NASA, Galileo – que orbitou sobre Júpiter durante oito anos – avistou, na lua Europa, um géiser a expelir água para a sua superfície gelada. Quando o aparelho desceu à altitude de 250 metros, os seus sensores detectaram sinais que os próprios cientistas não conseguiam explicar.

Mais tarde, em 2016, também o telescópio Hubble avistou géisers semelhantes na superfície da lua Europa, descoberta pelo italiano Galileu Galilei em 1610. Cientistas combinaram os dados das duas missões da NASA para tentar esclarecer as dúvidas e encontraram mesmo indícios de água em Europa.

"Haviam algumas anomalias nessa missão de 1997 que nunca conseguimos explicar totalmente", revelou ao Guardian Margaret Kivelson, cientista da missão Galileo e professora de física espacial na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. "Voltámos a analisar mais pormenorizadamente e descobrimos o que estávamos à espera."

A equipa de investigadores encontrou distorções no campo magnético de Europa e um aumento da densidade do plasma, para os quais a NASA não tinha explicação. Simulações computorizadas criadas pelo líder da investigação, Xianzhe Jia, cientista espacial na Universidade de Michigan, mostraram os detalhes do trabalho.

"A detecção desta pluma de vapor de água através dos dados da Galileo fortalece a hipótese de uma exploração à Europa", afirmou Jia em comunicado de imprensa. A NASA tem já outra missão em vista para explorar a lua de Júpiter: a nave Europa Clipper tem o seu lançamento previsto para Junho de 2022 e irá recolher amostras das plumas de vapor de água, com o intuito de procurar sinais de vida. Também a Agência Espacial Europeia (ESA), tem a previsão de lançar a missão Juice – Jupiter Icy Moons – no mesmo ano. "Estas observações vão dar-nos informação crucial para, potencialmente, descobrir vida em Europa", afirmou Jia.

Embora os cientistas tenham várias esperanças, Europa não é o local mais agradável para se viver. A lua com um tamanho semelhante à nossa Lua nunca tem uma temperatura além dos 160 graus negativos e pode estar coberta por camadas de gelo com o dobro do volume de água da Terra.