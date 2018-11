Leão salva companheiro de ser devorado por grupo de hienas

Vídeo da BBC Earth mostra os momentos de aflição vividos por Red. Foi ajudado pelo primo Tatu.

Red é um leão adulto que protagoniza um dos últimos vídeos da BBC Earth. O animal decidiu explorar sozinho o seu território, mas viu-se cercado por um grupo de hienas que não hesita em atacar ao ver o alvo desprotegido. Em três dias, a aventura já regista mais de 1,4 milhões de visiualizações no Youtube.



Apesar de superar os adverásrios em tamanho, Red tem dificuldade em defender-se do grupo que o tenta morder e atacar constantemente. Red vai resistindo com dificuldade até que aparece o seu primo e jovem Tatu, segundo a estação televisiva.



"Até para 20 hienas, uma par de leões machos é demais", explica o narrador, enquanto se vê os dois animais seguirem em segurança.



Agradecido por este lhe ter salvado a vida, Red aproxima-se de Tatu para lhe mostrar o seu afecto. A aventura perigosa termina com os dois leões estendidos na savana. "Red teve sorte", ouve-se.