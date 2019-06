O consumo de canábis está a aumentar em Portugal entre os jovens. Em 2018, 26,8% dos rapazes e raparigas com 18 anos, que no ano passado participaram no Dia da Defesa Nacional, disseram ter consumido canábis no ano anterior. Em 2015, o valor ficara-se nos 22,6%.

Ao contrário da canábis, a prevalência do consumo de álcool, tabaco e medicamentos não prescritos não aumentou nos últimos quatro anos.



Álcool é o preferido

Dos 103 324 jovens que responderam ao inquérito, 36% admitiram ter experimentado substâncias ilícitas. A grande maioria destes são fumadores de canábis – segundo o Relatório do Inquérito sobre Comportamentos Aditivos aos 18 anos, publicado hoje pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), apenas 1% disse consumir outra substância, como anfetaminas e cocaína.

Entre rapazes e raparigas, são eles que usam mais drogas ilegais (33,8%). Apenas 22,1% delas disse ter experimentado. É situação única, uma vez que nas outras substâncias que causam dependência – tabaco, álcool e tranquilizantes e sedativos não prescritos – as diferenças são mínimas.

O álcool continua a ser a droga preferida dos jovens portugueses. Em 2018, 89% afirmaram ter bebido álcool pelo menos uma vez na vida. E não há diferenças entre rapazes e raparigas - 85,7% deles disseram beber álcool e 85,2% delas admitiram o mesmo.





O tabaco é fumado por 51% dos rapazes e 46,5% das raparigas - um quinto fuma todos os dias. E 4,9% deles e 5,4% delas disseram consumir tranquilizantes ou sedativos não prescritos nos últimos 12 meses.

Mas há diferenças na frequência do consumo. Os rapazes abusam mais das substâncias aditivas. Só no tabaco, 42% deles e 36% delas fumam em 40 ou mais ocasiões num ano.

A disparidade aumenta no álcool, onde o binge drinking, entendido como a ingestão de seis ou mais bebidas por noite nos rapazes e cinco nas raparigas, é preocupante e está aumentar. Cerca de 52% dos jovens disse ter bebido de forma intensiva, pelo menos, uma vez nos 12 meses anteriores – em 2015, tinham sido 47,5%.

Mais: 20,6% admitiram terem-se embriagado de forma intensiva em 10 ou mais ocasiões. Destes, 26,9% eram rapazes e 14,6% eram raparigas. Para além disso, álcool e canábis são muitas vezes consumidos em conjunto, segundo 11% dos inquiridos.



Efeitos nocivos da canábis

Ainda assim, alguns jovens portugueses estão cientes das consequências daquilo que consomem. Cerca de 21% dos inquiridos confessaram ter experimentado problemas relacionados, sobretudo com as bebidas alcoólicas, nomeadamente situações de mal-estar emocional e as relações sexuais desprotegidas.

Segundo o SICAD, o consumo de canábis pode provocar sensações de paranoia, boca seca, problemas respiratórios e ansiedade. A longo prazo, nos mais jovens pode agravar problemas psiquiátricos e desenvolver bronquite crónica, dependência psicológica e problemas de memória e de motivação.