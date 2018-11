Lulu e Nana nasceram "há várias semanas" e são os primeiros embriões resistentes ao vírus da SIDA, fruto do trabalho da Universidade de Shenzhen, na China.

Um investigador da Universidade de Shenzhen, no sul da China, afirma ter criado os primeiros bebés geneticamente modificados. Lulu e Nana nasceram "há várias semanas" e encontram-se em perfeitas condições de saúde, assegura o geneticista He Jiankui, líder da investigação. A estratégia utilizada incluiu uma técnica de edição de genes conhecida como CRISPR de maneira a tornar as crianças resistentes contra o vírus causador da SIDA.

Através de um vídeo colocado na plataforma YouTube, He explica como nasceram as "encantadoras gémeas chinesas, Lulu e Nana". O cientista acrescenta que Mark, o pai das crianças, é portador do vírus de imunodeficiência humana (VIH) e que nunca havia pensado em ter filhos.

A investigação ainda não foi publicada em qualquer revista científica especializada mas He Jiankui irá falar esta semana em Hong Kong num seminário sobre a ética da manipulação genética. As bebés, concebidas através de inseminação artificial, receberam injecções de reactivos CRISPR - Repetições Palindrómicas Curtas Agrupadas e Regularmente Inter-espaçadas, ou seja, pequenas porções de DNA bacteriano compostas por repetições de nucleótidos – para inactivar o gene CCR5, tornando-as resistentes ao vírus da causador da SIDA.





Durante o desenvolvimento dos embriões, primeiro no laboratório e depois no útero da sua mãe Grace, os investigadores comprovaram as mutações previstas no código genético das meninas. "Nenhum outro gene apresentou mudanças", assegurou He. O nascimento de Lulu e Nana foi anunciado numa entrevista em exclusivo com a agência noticiosa AP e num artigo para a revista MIT Technology Review.

De acordo com a AP, os pais das meninas não terão sido os únicos a submeterem-se a provas. Outros seis casais em que o pai é seropositivo também aceitaram o programa, o que abre a possibilidade de que estas gémeas não sejam as únicas a nascer geneticamente modificadas.

O geneticista, formado nos EUA que regressou à China como parte de um programa para atrair licenciados que estariam no exterior do país, assegura que está consciente da polémica que a sua iniciativa irá despertar mas assegura que não trará problemas éticos. Apenas quer "abrir uma igualdade de oportunidades para tornar famílias saudáveis".

As experiências seriam impossíveis segundo a legislação norte-americano e ilegais sob as normais europeias mas, na China, as regulamentações não são tão estritas.