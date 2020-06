Dexametasona é usada contra a Covid-19, mas o Infarmed não recomenda

Pacientes da covid-19 em Portugal já estão a tomar a dexametasona, que provou reduzir casos graves da doença, mas o próprio boletim informativo do Infarmed não recomenda a administração do medicamento nas suas formas oral e injetável em pessoas com "infeções por vírus". À SÁBADO, a Autoridade do Medicamento admite que a "utilização do medicamento possa estar a ocorrer em casos concretos, por indicação do médico", mas salienta que "corticóides, pelo seu efeito imunosupressor, não são recomendados" pois podem "mascarar os sintomas de uma infeção e adiar o tratamento necessário".

O Infarmed ressalva que o Recovery da Universidade de Oxford se centrou em doses baixas de dexametasona – de 6 mg. No entanto, os medicamentos na forma oral ou intravenosa autorizados em Portugal têm doses menores aos 6 mg utilizados no estudo e, mesmo assim, recomendações que vão contra a sua utilização em casos de doentes da covid-19, mesmo que graves.

O Infarmed refere ainda que a OMS, após divulgação dos resultados preliminares do estudo britânico, indicou que "possivelmente iria rever a sua posição" e apontou que a própria Autoridade Nacional do Medicamento alertou para a "necessidade de aguardar para a publicação da análise dos resultados dos ensaios após escrutínio inter-pares".

Os primeiros efeitos comprovados da dexametasona em pacientes da covid-19 surgiram ainda em fevereiro, através de um estudo publicado na revista científica Lancet. Neste, investigadores espanhóis estudaram pacientes com síndromes respiratórias agudas com sintomas semelhantes aos do novo coronavírus, com a pesquisa a ser incluída numa análise clínica à doença divulgada pela OMS a 27 de maio.

Semanas depois, a Universidade de Oxford, através do ensaio clínico Recovery (Randomized Evaluation of COVid-19 thERapY), anunciou que tinha conseguido encontrar o primeiro medicamento clinicamente testado que consegue tratar casos graves da covid-19. Era a mesma dexametasona, responsável por reduzir em cerca de um terço as mortes de pacientes com o novo coronavírus em estado grave.

Os efeitos positivos em pacientes com sintomas não tão graves foram menores. Em doentes com a necessidade de oxigénio, o tratamento com 6 miligramas de dexametasona uma vez por dia, por via oral ou por via intravenosa, reduziu as mortes em 20%, não tendo sido verificado qualquer benefício do medicamente entre pacientes sem a necessidade de suporte respiratório.

Não sendo um tratamento que combata o vírus diretamente, a dexametasona vai atuar ao nível da chamada "tempestade de citocinas", travando reações exageradas do nosso sistema imunitário a corpos estranhos, como é o caso do vírus da covid-19, o SARS-CoV-2.

Em reação à descoberta, o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apontou a dexametasona como o primeiro medicamento comprovado a reduzir a mortalidade em casos graves da covid-19, mas a organização indicou que era ainda necessário analisar os dados do estudo e aumentar o conhecimento sobre o corticoesteróide utilizado normalmente em inflamações relacionadas com a artrite reumatóide e a asma.

Dias depois, Tedros voltou a falar e indicou que era necessário "aumentar a produção e distribuir rapidamente" a dexametasona em todo o mundo.

Na última quarta-feira, dia 17 de Junho, o presidente do Infarmed, Rui Ivo, falou na conferência de imprensa de actualização da situação da covid-19 em Portugal e indicou que a dexametasona está autorizada em Portugal desde a década de 60, sendo "comum em várias situações" clínicas. Rui Ivo apontou ainda que este medicamento pode já estar a ser utilizado no país em casos mais graves da doença e que, até ao fim de abril, Portugal já usou 200 mil unidades da dexametasona. Em resposta à SÁBADO, o Infarmed admitiu novamente que a "utilização do medicamento possa estar a ocorrer em casos concretos, por indicação do médico e atendendo aos efeitos anti-inflamatórios do fármaco".

Ora, após consulta sobre o medicamento na página do Infarmed, foi possível constatar que existem pelo menos 19 medicamentos em Portugal que contêm a dexametasona como substância ativa. Destas, apenas oito têm a dexametasona como única substância ativa. A maioria destes fármacos encontra-se na forma de cremes e gotas para cuidados oculares e dermatológicos, sendo que existem apenas três destinadas ao uso médico, sob forma oral em comprimido ou de solução injetável por via intravenosa.

Esta última é a preferida por médicos, em termos de eficácia e segurança, mas também a mais difícil de produzir. O intensivista Clifford Deutschman disse à revista Science que a dexametasona é "relativamente fácil" de fabricar na forma oral, mas a solução injetável necessita de condições estéreis para prevenir que micróbios reduzam a eficácia do medicamento ou prejudiquem a situação dos doentes. Em 2012, por exemplo, ocorreu um surto de meningite associado a esteróides injetável que matou mais de 100 pessoas nos EUA.

Os medicamentos de dexametasona que existem em Portugal

O Infarmed reconheceu a existência de dois medicamentos na forma injetável autorizados e comercializados em Portugal cuja substância ativa é a dexametasona. O primeiro é o Oradexon, autorizado no país desde junho de 1961, sendo que a última renovação de autorização aconteceu em 2011. O Infarmed descreve o medicamento fabricado pela Aspen Pharma Trading como um "glucocorticoide sintético com uma potência anti-inflamatória 7 vezes superior à da prednisolona e 30 vezes superior à da hidrocortisona".

No seu boletim informativo é referido que "não deve tomar Oradexon" se tem uma "infeção generalizada (causada por um vírus ou um fungo)" – precisamente aquilo que é a covid-19. É ainda sugerido que este medicamento de 5mg/ml pode "mascarar os sintomas de uma infeção" – o que pode complicar a vida de médicos que poderão não conseguir identificar os sintomas de doentes - e "podem desenvolver-se novas infeções durante o tratamento", como aconteceu com o surto de meningite nos EUA.

Para além de outras recomendações, é ainda apontado que não é aconselhado "iniciar o tratamento da Síndrome de Insuficiência Respiratória Aguda (SARS) " – o tipo de doença respiratória pela qual a covid-19 é caracterizada "mais de duas semanas após o início da síndrome".

Outro dos medicamentos assinalados pelo Infarmed não está disponível na sua página de pesquisa por fármacos. O Dexametasona Kabi, em solução injetável de 4mg/ml, é fabricado pela Fresenius Kabi Pharma Portugal e apenas foi autorizado em agosto de 2017.

Na sua bula, o Dexametasona Kabi explica que não deve ser tomado em casos de "infeção que afeta todo o corpo" em que não estão a ser utilizados antibióticos, mas ressalva que o tratamento pode ser usado em "casos de risco de vida".

O fabricante indica ainda que o "medicamento suprime a capacidade natural do seu corpo para produzir os seus próprios corticosteróides" e que, assim "qualquer nova doença, trauma ou procedimento cirúrgico irá exigir um aumento temporário da dose" se o tratamento for de longa duração.

Existe ainda um medicamento na forma oral – o Decadron – em caixas de 20 e 60 unidades, autorizado em 1959. No seu boletim informativo, é referido que é necessário "especial cuidado" em casos de "infeção (vírus, bactérias ou fungos) pois os glucocorticoides dissimulam sinais de infeção e aumentam o risco de infecção", aconselhando "vigilância médica estreita".

Escassez da dexametasona não está em causa – e até vem aí reforço do abastecimento

Para já, não são conhecidos quaisquer problemas de fornecimento de dexametasona. É um medicamento barato, sem patentes e relativamente abundante, como ressalvou Rui Ivo. Mas isso não quer dizer que não vá faltar devido à imensa procura.

Na passada semana, a OMS admitiu que, desde que foi confirmada a eficácia da dexametasona, deu-se início a um "açambarcamento e compra especulativa" do medicamento. No entanto, Emer Cooke, chefe do departamento de Regulamentação de Medicamentos e outras Tecnologias em Saúde daquela instituição indica que é ainda "muito cedo para dizer se haverá escassez do tratamento".

Em resposta à SÁBADO, o Infarmed referiu que "existem disponibilidades" da dexametasona em Portugal, esclarecendo que "não se indiciam riscos de escassez deste medicamento" de acordo com informação disponível proveniente de todos os que comercializam a dexametasona em Portugal, particularmente nas formas farmacêuticas de solução injetável, solução injetável e para perfusão e comprimidos.

O Infarmed informou ainda que tem informação de que haverá um reforço do "abastecimento do mercado com o medicamento Dexametasona KRKA" – de solução injetável de 4 mg/ml – que acontecerá a partir do dia 1 de Julho.

Este medicamento, não referido no site do Infarmed nem na lista indicada à SÁBADO de medicamentos autorizados e comercializados em Portugal contendo a substância ativa dexametasona, refere, tal como os dois anteriores, que não deve ser tomado tomado em casos de "infeção que afeta todo o corpo" – como é o caso da covid-19.