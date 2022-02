Immunethep. Uma vacina portuguesa contra a covid em 'banho-maria'

A SÁBADO chegou a Cantanhede e encontrou os laboratórios da Immunethep vazios. Depois de oito meses parados à espera do financiamento do Estado para avançarem para ensaios clínicos, o dia-a-dia da empresa que desenvolveu a primeira vacina portuguesa contra a covid-19 é feito não entre câmaras de fluxo, mas no escritório ao lado, onde 10 pessoas trabalham no desenvolvimento de outras terapias.

Quando a pesquisa da Immunethep começou, em maio de 2020, não havia ainda vacina para o novo coronavírus e poucas eram as perspetivas de Portugal começar a vacinar no final do ano. Inspirando-se na vacina para infeções bacterianas que estava a desenvolver antes do isolamento da primeira vaga da pandemia, a empresa meteu mãos à obra e começou a desenvolver a sua própria versão de uma vacina contra a covid-19. "Porque não?" foi a motivação que originou um projeto que mostrou os primeiros resultados em abril de 2021, com segurança e eficácia nos testes realizados em animais.

Mas, ao contrário de outras empresas farmacêuticas, a Immunethep nunca chegou a avançar para as fases de ensaios clínicos, por falta de verbas. "O que vimos noutros países a acontecer foi uma compra antecipada de países que permitiu que as empresas fizessem o desenvolvimento das suas vacinas sem esta paragem entre os ensaios clínico e não-clínicos. E se tal acontecesse connosco, se calhar já tínhamos a vacina aprovada ou muito próximo disso", diz à SÁBADO o CEO, Bruno Santos.