Os enfermeiros e assistentes operacionais dos Hospitais de Santo António, no Porto, e de Santa Maria, em Lisboa, foram submetidos a testes serológicos à Covid-19 numa parceria entre a Fundação Champalimaud e a Ordem dos Enfermeiros. Os resultados revelaram que, no caso do hospital no Porto, o número de infetados é dez vezes superior ao que se pensava; no caso do Santa Maria, o número é onze vezes superior.Segundo uma nota enviada às redações pela Ordem dos Enfermeiros, "o rastreio sorológico foi realizado a um total de 657 profissionais: 206 Enfermeiros e 141 assistentes operacionais no Santo António e 184 Enfermeiros e 126 assistentes operacionais em Santa Maria"."O resultado revelou que, no Porto, 8,4 por cento destes profissionais, na maioria assintomáticos e nunca anteriormente identificados com Covid-19, foram-no efectivamente, enquanto a percentagem em Lisboa, nas mesmas circunstâncias, foi de 6,5 por cento", indicam as conclusões.Deste estudo, a Ordem dos Enfermeiros considera que se pode fazer a extrapolação "para toda a população de enfermeiros e assistentes operacionais dos referidos hospitais, concluindo então que o verdadeiro número destes profissionais infectados é muito superior ao identificado". Segundo o jornal Expresso , no hospital de Santa Maria já tinham sido testados 310 enfermeiros e auxiliares e só dois (0,6%) foram diagnosticados e sabiam que tinham sido infetados. O estudo da Fundação Champalimaud revelou que, afinal, 6,5% foram infetados.No hospital de Santo António, a taxa de infeção conhecida era de 0,86%. Porém, trata-se de 8,4%.Para a Ordem dos Enfermeiros, os resultados do estudo demonstram que "é necessário testar, testar, testar"."Testagem que ganha agora uma maior importância nesta fase de transição, e cujo reforço é também defendido no plano apresentado pela OE ao Ministério da Saúde para a fase de desconfinamento gradual e retoma assistencial nas unidades de Saúde", indica a nota de imprensa. "É inegável que tivemos Enfermeiros e assistentes operacionais sem sintomas mas infectados a prestar cuidados de Saúde, pondo em causa a segurança dos cuidados, situação que poderia ser evitada com um reforço dos testes e, por outro lado, com equipamento de protecção individual adequado. É urgente que os Enfermeiros sejam testados periodicamente e não apenas quando já demonstram sintomas evidentes de estarem infectados."Os testes serológicos permitem perceber se as pessoas que foram infetadas e sofreram sintomas ligeiros, sem ter percebido que estavam doentes, apresentam anticorpos para o coronavírus.