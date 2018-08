O site substituiu a terminologia médica "vagina" pelo termo "front hole" (buraco da frente, tradução livre) para incluir as pessoas que não se identificam com a palavra aplicada aos seus genitais.

O site de saúde Healthline publicou um guia direccionado para a comunidade LGBTI polémico. O site substituiu a terminologia médica "vagina" pelo termo "front hole" (buraco da frente, tradução livre) para incluir as pessoas que não se identificam com a palavra aplicada aos seus genitais.



"Para os fins deste guia, vamo-nos referir à vagina como o "buraco da frente" em vez de usar apenas o termo médico ‘vagina'. (...) Esta é uma linguagem de género inclusiva que considera o fato de que algumas pessoas trans não se identificam com os rótulos que a comunidade médica atribui aos genitais", lê-se no artigo.



O guia "LGBTQIA Safe Sex", feito em parceria com a a Rede de Educação Gay, Lésbica e Heterossexual (GLSEN) e Advocates for Youth, tem como objectivo "renovar" conceitos sexuais. De acordo com a Healthline, os programas de educação sexual estão ultrapassados, feitos durante um era de "homofobia", com base "na suposição de que aqueles que recebem informações eram unicamente heterossexuais e cisgêneros".



Vários utilizadores não reagiram bem com o novo termo, que tem por base um estudo publicado pela BMC Pregnancy and Childbirth, onde dez homens transexuais recomendaram várias alterações na terminologia, como mudar "breastfeeding" (amamentar à mama) por "chestfeeding" (amamentar ao peito).

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">. <a href="https://twitter.com/Healthline?ref_src=twsrc%5Etfw">@Healthline</a> "Vagina" IS gender inclusive. Men and women (gender identity) can have vaginas. Using the term "front hole" is dehumanizing. <a href="https://t.co/QkvIR6otWi">pic.twitter.com/QkvIR6otWi</a></p>— Arielle Scarcella (@ArielleScarcell) <a href="https://twitter.com/ArielleScarcell/status/1030585979663470598?ref_src=twsrc%5Etfw">17 de agosto de 2018</a></blockquote>

Após as críticas, o site acabou por mudar o texto e publicar uma resposta. "’Buraco da frente’ é um dos vários termos aceites para a genitália que usamos especificamente para certos membros da comunidade trans que se identificam com ele. Em nenhum momento neste guia estamos a afirmar que queremos substituir a palavra νagina. ", lê-se na mensagem que a Healthline deixou.