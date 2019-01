João Oliveira entrou no IPO de Lisboa há 28 anos, foi diretor clínico entre 2001 e 2005 e voltou à mesma função em 2012, até assumir a presidência, em Novembro. O especialista em hematologia clínica e oncologia médica diz que "aprendemos a lidar com o cancro com menos angústia".

Os casos de cancro têm aumentado?

Há mais casos de cancro porque se vive mais. No fundo, o cancro faz parte da vida. As células que se alteram de forma a multiplicarem-se e a prejudicarem o funcionamento dos órgãos são nossas e os fenómenos que dão origem a essa desregulação das células acontecem, de uma forma geral, por acaso. Portanto, quanto mais tempo estivermos vivos maior é a probabilidade de termos cancro. Nesse sentido, o aumento de número de casos tem aumentado, mas na proporção da idade, não.



Acredita que o novo edifício estará pronto no centenário do Instituto, em 2024?

Claro que acredito! Ainda não temos o financiamento completo, mas há coisas avançadas que me levam a estar otimista. O edifício novo – que ficará virado para a Praça de Espanha – vai albergar boa parte do movimento ambulatório deste hospital e custará 40 milhões de euros. Uma parte do dinheiro está assegurada, a outra ainda não.

Metade?

Ainda não é metade…

