"Sabe o que é uma prensa? É a sensação que tenho no meu pé direito, parece que está sempre comprimido." A metáfora é usada por Miguel Costa, 45 anos, doente com esclerose múltipla, para descrever o desconforto e a dor que sente. Constantemente. É o sintoma mais difícil, e também o mais limitante, que tem desta doença – condiciona-lhe todos os movimentos. E é precisamente o mesmo sintoma que há 14 dias deixou de o incomodar como antes. Razão: o antigo comercial, agora reformado por invalidez, está a tomar o primeiro medicamento à base de canábis comparticipado pelo Estado, o Sativex. "O meu pé agora está solto, levinho", diz à SÁBADO. Assim como toda a perna direita. Sentiu o efeito logo no primeiro dia, minutos depois da primeira toma.

Miguel Costa é o primeiro doente com esclerose múltipla em Coimbra a quem foi prescrito o Sativex – que se destina apenas a aliviar os sintomas da doença, sobretudo a espasticidade (o aumento involuntário da contracção muscular). O que significa que o custo do seu tratamento está a ser suportado pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).











O fármaco está autorizado em Portugal desde 2012 mas, até agora, só podia ser usado mediante um pedido de autorização de utilização excepcional (AUE). Contudo, já a partir de Setembro, vai deixar de ser assim. O Infarmed aprovou recentemente a comparticipação do medicamento – o Estado vai suportar 37% do preço por embalagem (atualmente custa 475 euros) e o fármaco passará a estar disponível nas farmácias de rua.

Miguel Costa foi aviar a primeira receita de Sativex à farmácia hospitalar no passado dia 19 de Julho. Três frascos: 1.677 euros. Há oito anos que sofre desta doença "que não mata mas mói", descreve. Embora tenha começado a sentir os seus efeitos antes disso – desde 2006, quando foi operado a uma úlcera no intestino delgado e esteve quatro meses numa cama: quando se levantou, a sua perna direita prendia de vez em quando e todos (doente e profissionais de saúde) achavam que a culpa era da cirurgia.





Ao longo do tempo, a sua perna começou a prender cada vez mais, tanto que por vezes caía. Um dia, quando estava de férias na Costa da Caparica com a mulher, quase lhe partiu o braço porque se desequilibrou e apoiou-se nela. Quanto mais presa fica a perna, menos equilíbrio tem e mais cansaço sente. É como se aquele membro "pesasse 500 quilos", explica. Além disso, dói e tem espasmos. No dia-a-dia tem mesmo de usar uma muleta para se apoiar, ou dois bastões de caminhada, para os percursos mais longos.



Não causa dependência

O antigo comercial, que tem uma filha de sete anos, já ouvia falar deste medicamento há muito tempo. "Alguns doentes tentaram ir a Espanha comprar, lá já está disponível há vários anos [embora seja apenas de uso hospitalar] ", diz à SÁBADO. Tinha experimentado antes um outro fármaco derivado da canábis, o óleo de canabidiol (CBD, que foi retirado do mercado depois da aprovação da lei da canábis medicinal, em Fevereiro de 2019), mas não se deu bem.



Quando recebeu um SMS da sua médica a dizer "Temos Sativex!" – o pedido formal de AUE foi feito a 3 de Dezembro de 2018 e a autorização para começar a terapêutica chegou no dia 16 de Julho de 2019 –, ficou esperançado. Ainda tem espasmos à noite, mas a sua perna direita está menos pesada. O suficiente para que subir os 15 degraus da sua casa tenha deixado de ser uma tortura. "Agora já consigo intercalar os passos normalmente; dantes, não conseguia", conta.



Uma das razões para os efeitos do medicamento serem tão imediatos tem a ver com a forma como se aplica. Trata-se de um pulverizador, um spray bocal. "A mucosa oral é uma óptima zona de absorção do produto, porque entra directamente na circulação sanguínea", explica à SÁBADO o neurologista João de Sá, que é responsável pela consulta de esclerose múltipla do Hospital de Santa Maria.

O spray pulveriza-se "para a bochecha, primeiro para um lado, depois para o outro", explica o antigo comercial. A dose é entre quatro a sete aplicações por dia e é ajustada consoante o doente. De três em três dias, Miguel Costa vai aumentando a dose, mas começou por fazer uma única aplicação. Um dos riscos é a intolerância no local, ou seja, a formação de úlceras bocais, mas também pode provocar tonturas e vertigens. "Razão pela qual se iniciam as administrações à noite e se recomenda a abstenção da condução, por exemplo", explica à SÁBADO a neurologista Carla Cecília Nunes, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.



O Sativex é uma mistura de duas substâncias extraídas da canábis: o tetraidrocanabinol (THC) e o canabidiol (CBD). "A primeira é que actua na espasticidade e a segunda tem uma acção a nível do sono e do humor", diz João de Sá. "Os doentes ficam mais relaxados, dormem melhor e não há alterações psíquicas significativas". O medicamento ajuda a reduzir a gravidade e a frequência dos espasmos e das cãibras e a dor associada à rigidez e contracção dos membros.



Tem outra grande vantagem: não parece causar habituação ou dependência. "O medicamento tem um composto que pode provocar dependência, o THC, mas tem outro, o CBD, que foi adicionado em igual proporção de forma a contrariar os chamados efeitos psicoactivos. Além disso, os níveis sanguíneos atingidos são mesmo muito inferiores aos que se atingem quando se fuma canábis", explica Carla Cecília Nunes.



Comparticipar 37% foi decisão "infeliz"

Há uma explicação para Miguel Costa ter sido escolhido para fazer este fármaco. Além das limitações impostas pela doença – está reformado por invalidez, trabalha como locutor de duas rádios online, a partir de casa e pro bono – "não tolera os medicamentos existentes para a espasticidade, provocam-lhe inúmeros efeitos secundários", explica a neurologista, que é também a profissional que o segue.

Existem no mercado outros medicamentos anti-espásticos, ou seja, indicados para aliviar este sintoma da esclerose múltipla. O problema é que esses compostos têm efeitos adversos, como sonolência e prostração, que condicionam a autonomia e a qualidade de vida dos doentes. "Essa é a grande mais-valia do Sativex", diz João de Sá. Já o preço fica muito aquém, ressalva o profissional – enquanto um anti-espástico normal custa à volta de 20 euros, este, à base de canábis, é mais de 400.

Para João de Sá, os resultados "moderados" do medicamento defraudaram, de certa forma, as expectativas – pelo facto de ser um composto à base de canábis. Contudo, e independentemente disso, considera que a decisão de comparticipar só 37% foi "infeliz". Tendo em conta que cada frasco custa 475 euros, e que dá dura apenas um mês, isso significa que os doentes terão de suportar um custo de cerca de 300 euros, todos os meses, para fazer este medicamento. "Esta decisão conduz a desigualdades sociais, continuamos a ter o produto inacessível a um grande número de pessoas. Comparticipar a 100% teria sido o caminho mais justo", diz.

A Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla partilha a mesma opinião. "A esclerose múltipla surge, na maioria dos casos, em jovens adultos, comprometendo a sua carreira e estabilidade financeira. Os custos com cuidados de saúde, apoio informal e produtos de apoio podem ascender aos 35 mil euros anuais, pelo que é fundamental a garantia de acesso gratuito à medicação", divulgou a instituição em comunicado de imprensa.

No caso de Miguel Costa, e de outros doentes a quem os hospitais suportam o custo do medicamento – sabe-se que entre 2016 e 2017, o Centro Hospitalar de Lisboa Central dispensou 21 unidades –, "haverá um benefício de preço, se a instituição [o CHUC] continuar a pagar esta despesa", diz à SÁBADO, Carla Cecília Nunes. Fica a pergunta: e os outros?