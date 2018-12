Estimativa da associação ambientalista Zero diz que medida pode significar menos 281 mil árvores cortadas por ano.

O fim das facturas em papel poderá significar menos 281 mil árvores cortadas por ano, o equivalente a uma floresta do tamanho de 281 campos de futebol, segundo uma estimativa da associação ambientalista Zero.



Depois das notícias que as facturas em papel passarão a ser emitidas apenas quando o cliente pede, a medida integrada no Simplex+2018 levou a associação Zero a "estimar, mesmo de forma grosseira, as poupanças ambientais associadas se todas as facturas aos consumidores fossem eletrónicas".



Segundo os cálculos aproximados, este ano deverão ser emitidas cerca de 5,6 mil milhões e "admitindo que o tamanho médio de uma factura é A5 e que o papel tem 75 g/m2", o fim das facturas em papel significaria "281 mil árvores poupadas por ano", refere a associação.



Considerando uma ocupação de mil árvores por hectare, a Zero estima que o fim da emissão de facturas traduzir-se-ia no evitar de um corte de floresta de 281 hectares por ano, ou seja, cerca de 281 campos de futebol.



Se a medida anunciada pelo Governo fosse posta em prática a 100%, deixariam de ser emitidas três mil toneladas de dióxido de carbono por ano, que é o necessário para fabricar o papel para as facturas, acrescenta a associação em comunicado.



A Zero sublinha que estas três mil toneladas correspondem às emissões de gases de efeito de estufa de 429 portugueses.



Além do CO2, o fim do fabrico de papel representa também uma poupança de 281 milhões de litros de água por ano, o equivalente ao consumo de cerca de 4.100 habitantes, assim como à redução de 43 GWh (gigawatt-hora) de energia por ano, o que representa "aproximadamente 0,1% do consumo de electricidade de Portugal".



Perante estes números, que a ZERO adverte serem "cálculos aproximados" apenas para ter uma ordem de grandeza do impacto ambiental, a associação saúda a medida do Governo e apela aos cidadãos para que adiram.



"Apesar das poupanças não serem extremamente significativas, elas são ainda consideráveis do ponto de vista ambiental no que respeita à redução de emissões e consumos", conclui.