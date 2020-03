Enquanto as medidas de prevenção e contenção vão aumentando por todo o mundo, países como o Japão, Itália e partes da China já fecharam as escolas para tentar evitar a propagação do novo coronavírus. Em Portugal, encerramento de escolas em Portugal está a ser avaliado esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, e a decisão será anunciada durante esta noite. Na noite de quarta-feira, o Conselho de Saúde definiu que "só se justifica encerramento das escolas por determinação expressa das autoridades de Saúde". "Não podemos estar antecipadamente a criar medidas desproporcionadas", disse Graça Freitas, acrescentando ainda que os casos deverão ser analisados "caso a caso". Mas fechar as escolas pode desacelerar a propagação do vírus?



O cientista e médico na Universidade de Yale Nicholas Christakis acredita que sim mas reconhece a complexidade das questões envolventes. Em entrevista à revista Science, Christakis começou por explicar a diferença entre um fecho reativo e um fecho proativo - o primeiro ocorre quando alguém do estabelecimento ficou doente, o segundo acontece sem nenhum caso de doença confirmado.



Nos fechos reativos, estudos revelaram que o risco de infeção se reduz em 25% e que o pico de epidemia é atrasado em cerca de duas semanas. Na opinião deste médico, escolas que tenham tido casos de alguém em contacto com um caso positivo de Covid-19 - mesmo que não estejam infetados - deveriam encerrar.



Sobre os fechos proativos, o especialista revela que provaram ser das intervenções não farmacêuticas mais eficazes. Isto porque tanto protege as crianças como mantém toda a comunidade em segurança. "Quando se fecham as escolas, reduz-se a concentração de adultos - pais a deixar os filhos na escola, os professores nas salas de aula. Quando fecham escolas, acaba por ser exigido aos pais que fiquem em casa", disse.



Sobre como deveriam os governos decidir em que casos adotar um fecho proativo, o cientista defende que em equação deveriam estar os números de casos de infeção na região. Também a proximidade de casos positivos às escolas deve ser analisado.



Em casos em que não seja decidido o fecho de uma escola, devem pelo menos ser cancelados todos os eventos escolares e permitir aos pais que assim o decidam não levar os filhos para a escola. "Quando optamos por uma distância social, não evitamos só não ficar infetados. A verdadeira vantagem é que nos removemos da circulação, paramos todos os caminhos que o vírus pode fazer", afirma Chritakis.





