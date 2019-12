O exercício físico ajuda a prevenir o cancro

O exercício físico reduz o risco de sofrer sete tipos de tumores - mama, cólon, endométrio, rins, fígado, mieloma (uma doença da medula óssea) e linfoma de Hodgkin -, revela uma investigação publicada no Journal of Clinical Oncology. "Os níveis de atividade física centraram-se sempre no seu impacto nas doenças crónicas, como as cardiovasculares e os diabetes. Mas os nossos dados revelam que os níveis recomendados de exercício também são importantes para a prevenção do cancro", afirmou, citada pelo El Mundo, a principal autora do trabalho, Alba Patel, da Sociedade Americana contra o Cancro.Uma pessoa que faça aeróbica cinco dias por semana durante 30 minutos tem menos 27% de probabilidade de sofrer de cancro do fígado.Atualmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aconselha os adultos entre os 18 e os 64 anos a um mínimo de 150 minutos semanais de atividade aeróbica moderada - como dançar, caminhar ou fazer tarefas domésticas - ou a 75 minutos de atividade intensa - como correr ou andar de bicicleta.A ligação entre o exercício físico e a prevenção do cancro tem vindo a ganhar força nos últimos anos: em 2017, a Associação Americana de Oncologia Médica defendia a necessidade de prescrever o exercício em vez de o aconselhar. De acordo com esta associação, entre 30 e 60 minutos de "movimento moderado" por dia ajudam a reduzir o risco de cancro da mama.Foi com o objetivo de perceber melhor esta ligação que uma equipa de investigadores do Nacional Cancer Institute, nos Estados Unidos, da Sociedade Americana contra o Cancro e da escola de Saúde Pública de Harvard analisaram os dados de nove estudos que incluíram mais de 750 mil adultos.Os investigadores observaram claros benefícios - por exemplo, um homem que dava um passeio a cinco quilómetros por hora quatro vezes por semana, durante 37 minutos, tinha menos 8% de risco de padecer de cancro do cólon e menos 11% do sofrer de cancro nos rins. As probabilidade de ter um mieloma ou cancro do fígado também se reduziram em 14% e 18%, respetivamente.Quando o gasto de energia semanal era maior, os benefícios multiplicavam-se.A investigação revelou que o exercício físico melhora ainda o estado de ânimo, a motivação, ajuda a combater as insónias, a ansiedade e o medo.