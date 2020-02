BE, PS, PEV e PAN

Desde 2009 que a Dignitas, na Suíça, ajudou sete pessoas a pôr termo à vida. Atualmente, estão 20 portugueses entre os mais de nove mil inscritos na associação que "ajuda as pessoas a morrer com dignidade"."Apenas 3% dos inscritos acabam por efetivamente recorrer ao suicídio assistido. Os restantes querem sobretudo informação ou apoiar a causa do direito a escolher a morte", explicou ao Jornal de Notícias a associação sem fins lucrativos que no ano passado ajudou 256 pessoas de várias nacionalidades a morrer.Depois de a lei que despenalizava a morte assistida ter sido recusada por cinco votos em maio de 2018, o tema volta ao Parlamento em 2020. Em cima da mesa estão quatro projetos –– que serão debatidos em plenário no próximo dia 20 de fevereiro.