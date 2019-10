Estudo sobre gravidez superior a 40 semanas cancelado após morte de seis bebés

A Suécia cancelou um estudo sobre mulheres cuja gravidez continuou depois das 40 semanas (ou nove meses). O motivo foi a morte de seis bebés. O estudo foi interrompido há um ano, após se registar o nascimento de cinco bebés nados-mortos – sem sinais vitais - e uma morte prematura entre mães autorizadas a continuar a gravidez até à semana 43.

"Acreditamos que não ia ser eticamente correto prosseguir com o estudo", concluíram os investigadores num comunicado. Não há consenso internacional sobre lidar com gravidezes saudáveis além das 40 semanas, relata o jornal The Guardian, embora seja geralmente aceite que há um risco aumentado de efeitos adversos para a mãe e o bebé depois das 41 semanas.

O estudo estava a ser liderado pelo hospital universitário Sahlgrenska de Gotemburgo, na Suécia, e começou por examinar dez mil mulheres em 14 hospitais. As mulheres na 40ª semana de gestação eram convidadas a participar no estudo e divididas aleatoriamente em dois grupos: um com parto induzido no início da semana 42 e outro na semana 43, a menos que tivessem parto espontâneo.

Em outubro de 2018, a pesquisa foi abruptamente interrompida, com apenas um quarto do número alvo de participantes. Mas as seis mortes foram consideradas como um indicador de risco significativamente maior para as mulheres com parto induzido no início da semana 43. Nenhum bebé morreu no grupo cujas gravidezes foram interrompidas uma semana antes.

As consequências imediatas do estudo "podem ser uma mudança nas diretrizes clínicas para recomendar a indução do parto o mais tardar às 41+0 semanas de gestação", concluiu o autor do estudo, que não revelou o nome.

O hospital de Sahlgrenska anunciou que as políticas de controlo da gravidez iam ser alteradas com base nos resultados da pesquisa. "Esperamos que a análise científica mostre que é realmente verdade que existe um maior risco de esperar duas semanas para além do prazo", disse aos media suecos o diretor de operações de parto do hospital. E acrescentou: "Agora planeamos, assim que possível, oferecer indução na semana 41 a todas as mulheres que passarem o prazo".

Outro dos hospitais envolvidos no estudo já mudou a sua abordagem após duas mortes infantis. Vários hospitais suecos dizem que vão seguir o exemplo.