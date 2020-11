Hidroxicloroquina não previne contágio nem combate a covid-19

A hidroxicloroquina não previne a propagação da covid-19 em pessoas saudáveis expostas a um caso positivo nem ajuda a melhorar os sintomas da doença. Os resultados são de um estudo publicado na terça-feira no New England Journal of Medicine.





A investigação juntou 21 instituições catalãs e foi financiado com o apoio de mais de 72 mil pessoas e entidades, que doaram recursos através da campanha '#

YoMeCorono

'.

O ensaio clínico foi realizado na Catalunha a 2.314 contactos saudáveis de 672 casos positivos. Era necessário que os participantes tivessem estado em contacto próximo, a menos de dois metros, com uma pessoa infetada, por pelo menos 15 minutos, nos sete dias anteriores. De fora do ensaio ficaram aquelas pessoas que apresentavam sintomas do novo coronavírus no momento da inscrição, com histórico de arritmias cardíacas, insuficiência renal ou mulheres grávidas ou a amamentar.De forma aleatória,participantes foram selecionados para receber hidroxicloroquina enquanto 1.198 não receberam o tratamento. A incidência e progressão da doença nosparticipantes foi semelhante, não tendo a hidroxicloroquina sido associada a uma redução da incidência da transmissão do SARS-CoV-2.Também a taxa de transmissão, medida pelos testes, mostrou a mesma tendência, com 18,7% no grupo tratamento face aos 17,8% no grupo que não recebeu tratamento.Inclusivamente, a incidência de efeitos secundários da covid-19 foi superior no grupo que tinha recebido tratamento, apesar de nenhum efeito secundário grave ter sido reportado.