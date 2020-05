A SARS-CoV-2, o vírus que causa a covid-19, tem uma probabilidade de transmissão 19 vezes mais elevada em espaços fechados, comparativamente a espaços exteriores, revela um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Doenças Infecciosas (NIID) do Japão.

Analisados 11 focos de contágio de covid-19 no Japão, os investigadores ficaram convencidos que a probabilidade de o vírus se transmitir em espaços abertos é bastante reduzida.

Um outro estudo realizado na China analisou 318 casos em que haviam sido infetadas pelo menos três pessoas e concluiu que em nenhuma destas cadeias de transmissão, a infeção tinha acontecido ao ar livre, mas sim nas casas dos infetados ou em transportes públicos. Havia ainda, embora em menor proporção, quem tivesse sido infetado em lojas e restaurantes. Apesar da taxa de transmissão ser menor, a verdade é que os números absolutos de infetados eram muito maiores. Numa loja em Tianjin, um só empregado criou um foco que infetou seis empregados, 19 clientes e possivelmente outros 15 casos de pessoas que contactaram com os infetados.

Segundo o mesmo estudo, num ambiente caseiro, uma pessoa infetada transmitia o vírus a uma média de 3,7 pessoas.

Todos os surtos analisados no caso japonês tinham acontecido em "ambientes fechados, como ginásios, restaurante num barco, hospitais e um festival" em que havia várias tendas onde se serviam alimentos. "É plausível que os ambientes fechados contribuam para transmissões secundárias de covid-19 e facilitem casos de supercontágios", refere o estudo.

Os supercontagiadores (infetados que transmitem a infeção a várias pessoas) têm sido essenciais na transmissão do novo coronavírus, sendo que grande parte dos infetados têm uma baixa taxa de contágio.

Estas informações parecem então mostrar que os ajuntamentos em praias podem não ser assim tão graves quanto se vaticinou. Mesmo que se contacte com alguém infetado, as condições atmosféricas (principalmente o vento) ajudam a dissipar as gotículas que ajudam à transmissão da SARS-CoV-2.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 346 mil mortos e infetou mais de 5,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.



Quase 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.



Com Diogo Camilo