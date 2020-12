Um estudo realizado na Coreia do Sul revela como uma pessoa foi infetada pelo novo coronavírus em cinco minutos, a mais de dois metros de distância de quem lhe transmitiu o vírus, dentro de um restaurante. A investigação foi publicada no Jornal de Ciência Médica da Coreia e foi liderada por Lee Ju-hyung.Os investigadores recriaram as condições de um restaurante em Jeonju, uma cidade na Coreia do Sul. Uma pessoa de fora foi comer a um restaurante e infetou outras duas: uma estudante do ensino secundário e outra pessoa. Quando a infeção da estudante foi conhecida, a 17 de junho, Jeonju não registava casos de covid-19 há dois meses.A estudante não tinha viajado. O sistema de vigilância epidemiológica da Coreia do Sul permitiu descobrir a ligação entre a estudante e uma mulher que viera de fora até Jeonju: e ambas cruzaram-se num restaurante. Ao analisar as imagens de videovigilância, descobriu-se que as duas mulheres não tocaram na mesma superfície e que o vírus viajou cerca de seis metros entre as duas.No estudo, colaboraram epidemiologistas e especialistas em aerodinâmica. Descobriram que a jovem foi infetada por se encontrar de cara voltada para o fluxo de ar condicionado. Algumas pessoas que se encontravam no mesmo espaço, de costas, não foram infetadas."Neste surto, as distâncias entre a pessoa que já estava infetada e as que foram infetadas eram maiores que os dois metros aceites como o alcance das partículas", indica o estudo. Por isso, os especialistas sugerem uma atualização das regras aplicadas para travar a propagação do novo coronavírus.De acordo com o jornal norte-americano Los Angeles Times, o sistema de vigilância epidemiológica da Coreia do Sul fez a ligação entre a estudante e quem a infetou no restaurante ao cruzar as informações de localização dos telemóveis e dados do cartão de crédito das duas pessoas infetadas. É possível fazê-lo em dez minutos.