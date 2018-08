Um estudo descobriu o por quê das pessoas acreditarem em teorias da conspiração. Uma equipa de investigadores franceses e suíços empenhou-se em descobrir a razão pela qual certas pessoas têm mais predisposição para aceitar teorias.

Após a investigação, os cientistas concluíram que as pessoas que "gostam" de teorias da conspiração são mais propensos a pensar que "tudo acontece por uma razão" e que as coisas "estão destinadas a acontecer". Esta mentalidade apresenta muitas semelhanças com o criacionismo: crença que o Universo tem origem numa entidade criadora.

Citado no Indepedent, Sebastian Dienguez, um dos autores do estudo, afirmou: "Encontrámos um fio de ligação entre quem acredita no criacionismo e quem acredita em teorias da conspiração. Estas duas crenças estão ligadas ao chamado pensamento teleológico. Este sistema de crença diz que tudo está destinado a acontecer." Este tipo de pensamento é essencial no processo de aprendizagem das crianças, mas pode subsistir na vida adulta.

Os cientistas entrevistaram 150 universitários na Suíça e 1250 na França, chegando à conclusão que o pensamento teleológico correlaciona-se com a crença em teorias da conspiração. Sebastian Dieguez diz que estas pessoas "confiam no raciocínio teleológico ao atribuírem uma causa final e um objectivo primordial aos eventos mundiais. As teorias da conspiração são uma forma de criacionismo que permite clarificar os problemas mais desconcertantes do mundo."

Os autores do estudo dizem que a crença nestas teorias pode ter consequências sérias como a negação do aquecimento global e a rejeição de vacinar crianças. A equipa de investigadores está a tentar usar a sua investigação para combater campanhas de desinformação e educar as crianças sobre teorias da conspiração.