Investigadores conseguiram que, durante oito anos, mil casais de homens seropositivos não transmitissem a doença depois de relações sexuais sem preservativo.

O fim do virus epidémico da Sida pode estar à vista. Através de medicamentos retrovirais, uma equipa internacional de investigadores conseguiu que cerca de mil casais de homens seropositivos não transmitissem o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) depois de relações sexuais sem preservativo. O estudo foi publicado esta quinta-feira na revista científica Lancet e indica ainda que não foram registadas infeções derivadas da atividade sexual.

"É brilhante, fantástico. Estes avanços sentenciam isto", afirmou Alison Rodger ao Guardian, professora no University College de Londres e uma das investigadoras principais deste estudo que durou oito anos até ser comprovado. Apesar de 15 homens terem sido infetados com VIH durante o período, foi comprovado através de testes de ADN que tal deveu-se a relações sexuais com outra pessoa que não estava sob tratamento.

Estudos anteriores a este apontavam que o tratamento protegia casais heterossexuais em que um dos parceiros tem HIV mas o efeito sobre casais homossexuais não tinha sido ainda provado. "A nossa descoberta oferece provas concretas de que o risco de homens homossexuais transmitirem o VIH com terapia antirretroviral é zero."

"Esta mensagem poderosa pode ajudar a acabar epidemia de VIH ao prevenir a sua transmissão e atacando a discriminação pela qual as pessoas com HIV passam", refere a investigadora ao Guardian.

Em 2017, quase 40 milhões de pessoas por todo o mundo viviam com o VIH, com mais de metade (21,7 milhões) sob tratamento antirretroviral. "O diagnóstico da infeção do vírus é difícil quando este é inicialmente infetado e a limitação compromete uma estratégia de prevenção", indica Allison Rodger. O desafio, diz, passa agora por garantir que o maior número possível de pessoas tem acesso a diagnóstico e tratamento eficaz.