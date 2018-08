A relação entre a comida e a (boa ou má) disposição sempre foi objecto de estudo dos cientistas, mas são cada vez mais as certezas de que certos alimentos podem ter influência no nosso estado de espírito. Esta descoberta, embora recente, não surpreende: afinal, os nutrientes dos alimentos são percursores de neurotransmissores que afectam a nossa disposição e fazem com que o corpo desenvolva diferentes níveis de neurotransmissores. Veja que hábitos alimentares podem afectar a sua disposição de forma positiva ou negativa.

CAFÉ – PELA NEGATIVA | Embora muitas pessoas bebam café para receber a dose de energia necessária para começar o dia, a cafeína atua sobre os centros de adrenalina do cérebro e pode causar ansiedade, irritabilidade e mudanças de humor.

Alternativas saudáveis: smoothies verdes.

ALIMENTOS RICOS EM SELÉNIO – PELA POSITIVA | A falta de selénio no organismo pode levar à irritabilidade, à depressão e a problemas na tiróide. Escolher alimentos ricos em selénio pode ajudar a regular a tiróide e a melhorar a disposição, mas convém não exagerar: o corpo não precisa deste mineral em elevadas quantidades. Entre os alimentos recomendados estão a castanha-do-brasil e os cogumelos champignon.



