O pássaro já não existe em estado selvagem, havendo apenas entre 60 a 80 exemplares em cativeiro em todo o mundo.

A ararinha-azul, que ficou conhecida após ter sido protagonista no filme animado "Rio", está extinta, de acordo com estudo feito pela BirdLife.



O animal é uma das oito espécies de pássaro que já desapareceram do planeta.



A desflorestação é a principal causa para a extinção da ararinha-azul, uma vez que esse é o seu habitat.