Um dos analgésicos mais consumidos em Espanha foi restringido a turistas após ter sido associado à morte de dez britânicos. O metamizol, mais conhecido como Nolotil, é também vendido em Portugal.



Segundo o El Español, a Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários (AEMPS) não reconhece oficialmente os casos dos cidadãos britânicos. No entanto, actualizou a ficha técnica do medicamento de forma a recordar o risco de um efeito adverso.



Em Agosto, o The Sunday Times revelou que a AEMPS, na sequência de alertas à morte dos britânicos, lançou uma investigação para determinar se pessoas do norte da Europa estariam mais expostas aos efeitos colaterais do Nolotil. No entanto, um estudo espanhol tinha já alertado, em 2009, para o perigo de prescrever este medicamento a britânicos. "No nosso meio, a agranulocitose vinda do metamizol é um efeito adverso que ocorre com maior frequência nos britânicos, portanto, o seu uso deve ser evitado", revela a conclusão do estudo "Agranulocitose vinda do metamizol: um potencial problema para os britânicos", publicado na altura na Revista Clínica Española.

O metamizol é um analgésico vendido apenas com prescrição médica, destinado a tratar dores intensas e febres altas. "Nolotil está indicado na dor aguda e intensa, incluindo dor espasmódica e dor tumoral, e na febre alta, que não responde a outras terapêuticas antipiréticas", lê-se na bula do medicamento – aprovado pelo Infarmed em Maio do ano passado.

Entre os "efeitos secundários muito raros" está a agranulocitose, que terá provocado a morte aos turistas britânicos. É uma alteração do sangue provocada pela falta ou acentuada redução de glóbulos brancos. Segundo a bula, "afectam menos de um utilizador em 10 mil".

"Alguns [turistas] tiveram partes do seu corpo amputadas e sobreviveram. Outros morreram. Os britânicos não devem tomar este medicamento. Algumas pessoas ficaram bem, mas o risco é muito elevado", disse Cristina Garcia del Campo, tradutora médica da província de Alicante, ao The Times.

Dez turistas britânicos morreram e mais de uma centena deparou-se com complicações enquanto tomavam o medicamento. O analgésico não é licenciado em "vários países", explica o jornal, incluindo nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Suécia.