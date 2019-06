Se não sabe quais são os sintomas da esclerose múltipla, poderá experienciá-los pessoalmente nos próximos meses. A doença, que afeta os sistema nervoso central, provoca dor, perda de sensibilidade nos braços e pernas, falta de equilíbrio e visão dupla. Para sentir na pele o que isso significa, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla criou uma exposição onde os visitantes poderão tentar pegar um caixa de cereais, abotoar uma camisa com luvas de borracha, usar umas barbatanas para caminhar e uma caixa com letras distorcidas. O desafio estará em exibição no Lagoas Park, em Oeiras, até ao final de junho e também no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, em Cascais.Célia Calete vive com a doença há 16 anos e um ainda hoje tem dificuldade em explicar aos colegas e vizinhos por que razão, às vezes, caminha de forma estranha. "As pessoas pensam que estamos bêbados", conta à SÁBADO. Segundo a neurologista Lívia Sousa, chefe de serviço de neurologia e a responsável da consulta de doenças desmielinizantes do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, entre 6000 a 7000 portugueses sofrem de Esclerose Múltipla. Todos os anos surgem 400 a 500 novos casos.





"Os sintomas começaram há 16 anos, tinha 27 anos, e depois de ser mãe. Sentia-me cansada, tinha dormências nos braços e falta de coordenação nas pernas. Queria a andar e as pernas pareciam presas, parecia que estava sempre a achar o chão. Houve um dia que até caí com a bebé ao colo. Também tinha visão dupla e fiquei sem paladar.

Ninguém sabia o que eu tinha. Fui ao médico de família, fiz vários exames - análises ao sangue, TAC, eletroencefalograma – mas os resultados não apontavam para qualquer doença. Acabou por ser uma amiga que tem esclerose múltipla que me chamou a atenção. ‘Não estou a gostar nada de te ver a andar’, disse-me. ‘Vou dar-te o contacto do meu neurologista e marcas uma consulta.’

O neurologista pediu-me para fazer uma ressonância magnética e uma punção lombar. Quando vieram os resultados, o médico tentou não assustar-me. Levou-me para uma salinha e com muita calma e atenção disse-me que devia ser esclerose múltipla."





O que causa a doença?

Lívia Sousa: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença inflamatória crónica e recorrente do sistema nervoso central que conduz a uma alteração da mielina (desmielinização seguida de maior ou menor remielinização) que envolve as células nervosas; acabando por induzir dano às próprias células nervosas. A causa não está esclarecida, mas sabe-se que no despoletar da doença estão presentes fatores de ordem genética, ambientais e da interligação entre ambos que se designam por epigenéticos.

No caso das alterações genéticas já foram descritas mais de 200 alterações em genes que ao surgirem de forma associada (aos molhos) predispõem à doença. Sabe-se que no caso de gémeos idênticos se um tiver a doença o outro tem uma probabilidade de 25 a 30% também de a ter, enquanto que entre irmãos é apenas de 2-3%. A doença é mais prevalente em países nórdicos destacando-se países Escandinavos atribuindo-se à baixa exposição à vitamina D, países industrializados (poluição/tóxicos industriais?) associa-se ao tabagismo à obesidade ao excesso de consumo de sal e à alimentação (que não a mediterrânea). De acordo com a teoria higiénica, o desequilíbrio da microbiota intestinal pode contribuir para o aparecimento da doença e foi demonstrado que a presença de parasitas intestinais pode beneficiar a doença.

Como se manifesta a doença e em que faixa etária?

A doença atinge preferencialmente o adulto jovem entre os 20-45 anos e é três vezes mais frequente no sexo feminino, mais em brancos do que negros e menos em asiáticos e inexistente em várias tribos indígenas. Os sintomas típicos de apresentação da doença são as alterações da visão num dos olhos (nevrite ótica) ou a visão dupla ou desfocada com os dois olhos. As alterações do equilíbrio, a falta de força em um ou mais membros, mais vezes, nos membros inferiores e as alterações das sensibilidades sob a forma de dormência ou queimadura localizada e persistente (>24-48h) são também frequentes.





"Demorou seis meses até saber o que se passava comigo. Depois, não entrei em pânico, sou o tipo de pessoa que diz ‘é assim, vamos seguir para a frente.’ Depois tinha a bebé pequenina, tinha de estar aqui para ela e não havia muito tempo para pensar no futuro ou para entrar em depressões.

Na altura, o tratamento disponível eram injeções. Aprendi com as enfermeiras a injetar-me e tinha de o fazer dia sim, dia não. Fazia-o nos braços e pernas, na barriga e nas nádegas, alternadamente. Era muito doloroso e ficava com grandes hematomas. As pessoas na rua pensavam que eu era maltratada em casa pelo meu marido. Lembro-me de um dia na emersa onde sou administrativa me terem dito: ‘Foi um fim de semana de pancadaria!’ Fingi que não ouvi.

Quando tinha crises mais agudas e ficava a coxear, perguntavam-me o que tinha acontecido. Eu respondia que tinha uma dor na ciática. Não contei que tinha esclerose múltipla. Era difícil explicar que estava coxa, mas o problema era neurológico.

Tive muito apoio da minha família. A minha irmã foi quase uma segunda mãe para a minha filha.

Fiz as injeções durante 10 anos e fez-me muito bem. A doença estagnou, deixei de ter os sintomas e recuperei parte da visão. Mas depois começaram a surgir novos surtos e isso significava que a medicação já não estava a fazer efeito."



Como é feito o diagnóstico?

Lívia Sousa: Os critérios de diagnósticos de esclerose múltipla continuam a basear-se nos que foram descritos em 1965 por Schumacher e requeriam a existência de múltiplas lesões (pelo menos 2) a nível do sistema nervoso central (cérebro e medula) em múltiplos episódios (pelo menos dois) e a exclusão de outras causas capazes de desencadear sintomatologia semelhante a ser efetuado por "um neurologista competente." A principal diferença é que hoje dispomos de meios técnicos que nos permitem fazê-lo de forma mais rápida e precoce e também nos permitiu perceber a EM tem mais doenças aparentadas do que antes se sabia. Hoje é impensável efetuar um diagnóstico de EM sem o recurso à ressonância do cérebro e frequentemente também de medula e ainda ao estudo do líquido cefalorraquidiano e a vários estudos sangue. Nos casos duvidosos os potenciais evocados visuais e somatosensitivos constituem uma ajuda valiosa.

Quais os tratamentos disponíveis?

Em Portugal estão aprovados 13 medicamentos designados medicamentos modificadores da doença (DMD) porque tem sido demonstrado que atrasam a evolução da doença não só a curto, mas também a longo prazo. Os primeiros fármacos aprovados foram os DMD injetáveis: os interferões (Betaferon, Avonex, Rebif 22 e 44 e ultimamente o Plegridy); o acetato de glatirâmero (Copaxone 20 e Copaxone 40) que continuam a ser utilizados pela segurança demostrada ao fim de 20 anos de utilização. Desde há quatro anos que estão comercializados entre nós dois fármacos orais de primeira linha o fumarato de dimetilo (Tecfidera) e a teriflunomida (Aubagio). Para doença mais agressiva, pode-se prescrever desde há vários anos como DMD de 2ª linha o natalizumab (Tysabri) de administração intravenosa mensal e o fingolimod (Gylenia). No ano passado, foi aprovado o alemtuzumab (Lemtrada) que, por razões de segurança é reservado ,a formas muito agressivas da doença. Foi também aprovado no ano passado a cladribina oral (Mavenclad) com indicação de 2ª linha semelhante ao natalizumab e ao fingolimod. Já foi aprovado pelo INFARMED mas ainda não comparticipado o ocrelizumab (Ocrevus) único medicamento aprovado para formas primárias progressivas e que se será uma alternativa em formas graves de EM.

"Mudei para uma medicação oral que tomava todos os dias. Funcionava, mas tinha efeito secundários que afetavam aa parte linfática e o meu médico preferiu retirá-los. Quando tinha surtos ficava de baixa durante uns três meses. Não tinha forças nem sequer para segurar um balde e uma esfregona.

Acho que experimentei todos os medicamentos disponíveis para ver como o meu organismo reagia. Costumava dizer ao médico que eu era uma espécie de cobaia. Os tratamentos funcionavam durante alguns meses e depois regressavam as crises. Cheguei a um ponto que perguntei ao médico quanto tempo tinha eu de vida. Mas com um sorriso nos lábios.

Há um ano que vou uma vez por mês ao hospital para fazer um tratamento por via endovenosa. Estive um ano à espera que o medicamento estivesse disponível no Serviço Nacional de Saúde. Não foi fácil. É uma dose muito forte e devia repousar mais, mas não o fiz, ia sempre trabalhar. Não aguentei mais e tive uma crise muito forte, tive de ir ao hospital de dia tomar uma medicação de SOS e fiquei de baixa médica.

Estou sempre com medo dos efeitos secundários, mas até agora tenho-me sentido bem. As crises têm deixado marcas no cérebro. Na última ressonância, foi detetada mais uma lesão. Mas o médico desvalorizou.

Faço tudo e tento contornar a doença. Faço caminhadas, tenho uma alimentação saudável, tento deitar-me cedo. O repouso é fundamental.

Procuro não passar o dia a lamentar-me que me dói a cabeça ou outra coisa qualquer. Não seria justo para a minha família estar sempre a ouvir as minhas lamúrias, por isso vou suportando a dor e o cansaço. Quantas pessoas são diagnosticadas com uma doença terminal…"

É possível travar a progressão da doença?

Lívia Sousa: Temos esperança de o conseguir e isso já acontece felizmente a uma parte razoável dos nossos doentes. Temos de estar contudo vigilantes e efetuar controles não só clínicos mas também com ressonâncias periódicas afim de antecipar quais são os doentes em que a doença continua ativa e que irão piorar, para de forma atempada lhe mudar-mos o tratamento para outro mais eficaz, mas que frequentemente necessita de maior controlo de segurança.

Qual a maior dificuldade sentida pelos doentes para lidar com a doença?

Muitos dos doentes que frequentam as nossa consultas não tiveram acesso à medicação na fase em que esta era mais efetiva que era no início da doença e infelizmente à data os fármacos mais recentes e mais eficazes não existiam.

Por outro lado, há constrições económicas no acesso às medicações mais eficazes que são também mais dispendiosas. Continua por isso a haver doentes em que a doença não está controlada e como tal muito sintomáticos bem como outros com formas da doença em fase progressiva em que a resposta aos medicamentos é limitada.