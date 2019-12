E se um teste de ADN revelasse que é mais novo e vive a milhares de quilómetros?

Pode acontecer se recebeu um transplante de medula óssea. Um caso nos Estados Unidos revelou que a passagem deste ADN do dador para o recetor não aconteceu apenas no sangue - como é mais habitual - mas também nos tecidos da sua boca e no seu sémen. A história do New York Times mostra que o caso de Chris Long, que recebeu um transplante de medula há quatro anos, está a ser analisado pelo Washoe County Sheriff’s Department, um departamento de investigação criminal no estado do Nevada, para perceber que implicações podem ter estes casos numa investigação criminal.

O próprio Chris Long trabalha neste departamento de investigação e, quando descobriu um dador de medula compatível - um homem dez anos mais novo que vive na Alemanha - concordou com os colegas: era uma excelente oportunidade de perceber até onde pode ir esta alteração de ADN que acontece (em primeiro lugar) no sangue - já que a medula óssea é responsável pela produção de sangue.

Para o doente que sofre a intervenção esta mudança do ADN no sangue não tem implicações - não altera o corpo ou a personalidade, mesmo quando o recetor e o dador não têm o mesmo sexo, esclarece ao New York Times Andrew Rezvani, diretor médico da unidade e transplante de sangue e medula do Hospital da Universidade de Stanford. A Medicina limita-se a referir-se a estes casos como quimeras, pessoas que (tal como a figura mitológica feita de cabeças de diferentes animais) têm em si mais do que um ADN.

Se para a medicina o caso não apresenta efeitos secundários, no caso de investigações criminais não é bem assim. Especialmente num tempo em que o ADN é prova e a investigação pode girar em torno desta recolha. O acompanhamento do caso de Chris Long permitiu já perceber que a presença de um segundo ADN pode acontecer nas células recolhidas na boca e pode transformar completamente o ADN do sémen - a evidência mais surpreendente para os cientistas.

Até agora registaram-se casos de pessoas cujo sémen apresentava dois ADN diferentes, graças ao transplante. O inédito no caso de Chris Long pode estar relacionado com o facto de ter feito uma vasectomia após o nascimento do segundo filho, antes do transplante, avançam os médicos e investigadores ouvidos pelo jornal norte-americano. As novas células sanguíneas são produzem novo sémen", garante Andrew Rezvani.

No departamento de investigação do Nevada, os colegas de Long não se querem ficar por esta resposta e vão continuar a acompanhar o seu caso.