Doenças circulatórias, acidentes vasculares cerebrais, problemas digestivos e doenças cardiovasculares. Estas são algumas das consequências das placas que se vão formando nas artérias de quem dorme pouco, revela novo estudo publicado na revista cientifica American College of Cardiology.De acordo com a CNN, foi analisado a qualidade do sono de cerca de quatro mil pessoas - com uma média de 46 anos -, e sem historial de doenças cardiacas. Os participantes foram divididos por grupos: os que dormia menos de seis horas; seis a sete horas; sete a oito horas; mais de oito horas. A conclusão? Quem dormiu menos de seis horas por noite tem um risco 27% maior de desenvolver aterosclerose nas veias por todo o corpo."Este é o primeiro estudo que mostra objetivamente que o tempo de sono está associado à aterosclerose [espessamento interno das veias devido à formação de placas] em todo o corpo", afirmou à CNN o coordenador da investigação, José Ordovás, da Universidade de Tufts.