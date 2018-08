Dormir mais do que as recomendadas sete ou oito horas por noite está associado a morte prematura, revela um estudo britânico das universidades de Keele, Leeds, Manchester e East Anglia. Os investigadores analisaram dados de 74 estudos, que envolveram mais de três milhões de pessoas. A conclusão foi simples: aqueles que dormem mais de 10 horas diariamente estão 30% mais em risco de morrer prematuramente do que aqueles que dormem oito.

Sobre os participantes nos estudos que passam mais de 10 horas a dormir, o estudo defende que estes casos estão associados por 49% a morte por doenças cardiovasculares ou AVC (Acidente Vascular Cerebral) por 56%. Por outro lado, uma qualidade de sono deficitária aumenta em 44% o risco de doença arterial coronária, de acordo com o estudo científico publicada no Journal of the American Heart Association.

Chun Shing Kwok, investigador principal, do Instituto da Ciência e Tecnologia em Medicina da Universidade de Keele, explica que padrões de sono irregulares podem ser sintomas de doenças cardiovasculares. "Há influências culturais, sociais, psicológicas, comportamentais e patofisiológicas que afectam o sono, como a preocupação em cuidar de crianças ou membros familiares, turnos laborais irregulares, doenças físicas ou mentais e as comodidades disponíveis 24 horas pela sociedade contemporânea", esclarece.

Os investigadores reconhecem, no entanto, que o facto da duração e descrição geral do sono e possíveis doenças físicas ou mentais poderiam ser limitações do estudo.