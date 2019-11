Os livros infantis não precisam de ser sempre com histórias de encantar. Aqui pede-se aos miúdos que arregacem as mangas e ponham mãos à obra para salvar o mundo e os oceanos. Um desafio que está à altura de todos. São 50 missões para miúdos, com dicas práticas e simples. Bastam dois minutos, diz o surfista e escritor inglês Martin Dorey. Miúdos Contra o Plástico, da editora Nuvem de Letras, e lança missões simples como: combater o plástico nas datas festivas, nos dias de passeio, ao almoço, mochila, na sanita ou no parque.





Com ilustrações e um jogo - com a atribuição de pontos por cada tarefa cumprida - encontramos aqui uma enciclopédia do plástico. Com detalhes da história e até com dicas de como devemos distinguir o bom do mau plástico. Os desafios deixados são tão simples como usar escova de dentes de bambu ou pedir aos pais para trocar os esfregões de plástico pelos de fibra de coco.Tinha escrito um livro sobre plástico para adultos, por isso quando surgiu a oportunidade para escrever para miúdos fiquei entusiasmado. As crianças de hoje são os adultos de amanhã, por isso merecem ser empoderadas, ser-lhes dada uma voz e ferramentas para lutarem que vão enfrentar. Espero que este livro os ajude a fazer a diferença.Quando vi o lixo na praia em 1980 mas não vi tanto como nos anos 90 que assisti aos resultados de um derrame de um cargueiro. Decidi fazer alguma coisa sobre isso em 2007, depois de encontrar uma praia com tanto plástico que me chegava ao joelho.Acho que é importante dar-lhes poder para fazerem mudanças. Temos de ser positivos, dar-lhes coisas positivas para fazer e fazer com que tomem conta do ambiente. Na escola, em casa, no parque infantil ou na praia. Eles têm de entender que lhes pertence e que eles podem ser o que quiserem.Os miúdos não têm dinheiro. Por isso, fazer com que os pais deles mudem de comportamento é o mais difícil. Não podem comprar painéis solares ou mudar de fornecedor de eletricidade, por isso têm de depender nos adultos. Isso é duro.

O que descobriu de mais surpreendente na luta contra o plástico?

Que o mesmo lixo aparece nas praias de todo o país. Ainda me surpreende que possamos encontrar a mesma peça de plástico de um contentor que deu à costa há 20 anos na praia.



Ainda vamos a tempo de mudar as coisas?

A indústria é paranóica quanto a perder dinheiro. Por isso, as nossas carteiras são a melhor forma de começar a luta contra o plástico. Temos de fazer escolhas de compra mais inteligentes, miúdos incluídos. Têm de fazer a sua voz ser ouvida.

Criou um movimento 2minutebeachclean (dois minutos de limpeza na praia - #superheroiem2minutos)?

Depois das tempestades de 2013, queria fazer alguma coisa, por isso comecei com #2minutebeachclean para tentar inspirar as pessoas nas redes sociais a envolverem-se ao pedir-lhes para fazer o mesmo do que eu: dois minutos para limpar a praia de todas as vezes que fossem à praia.



Como é que o seu movimento mudou as coisas?

Espero que tenha ajudado as pessoas a estarem atentas ao lixo marinho e que inspire a uma mudança de hábitos. Se apanhar o lixo é tão natural como ir à praia então tivemos sucesso. Sabemos como as coisas mudaram aqui no Reino Unido, que agora são muitas as pessoas que apanham mais lixo do que antes. Esperemos que seja por nossa causa.



Como é que as crianças reagem?

Os miúdos adora as estações #Superheoiem2minutos nas praias (existe uma em Peniche) porque é divertido apanhar lixo. Muitas vezes são os melhores para começar a pôr as coisas a mexer. Conseguem persuadir os pais a agirem.



Onde é o local mais difícil para combater o plástico?

Empresas e indústria estão sempre a empurrar o plástico para cima de nós, quer seja para transportar bens ou para manter a comida fresca. Temos de mudar os nossos hábitos de consumo. Temos de dizer-lhes que não queremos e que queremos comprar produtos locais, frescos, por exemplo, caso eles não deixam de embalar tudo em plástico.





Livro de Martin Dorey





Não podemos abolir o plástico? Como podemos escolher?

Temos de dar o nosso dinheiro a negócios que não usem plástico, que são locais, não usar produtos problemáticos, como o óleo palma. Podemos fazer escolhas. Há plásticos insubstituíveis como os da medicina, esses temos de aprender a recicla-los.



Fala dos rebuçados ou dos doces que têm plástico. Mas isso é difícil de convencer os miúdos a deixar?

Sim, mas há opções. Os doces não estiveram sempre no plástico. As crianças podem escolher comprar em lojas onde não usem plástico. Ou até fazerem os seus próprios doces. Se não conseguirem fazer mudanças, pode sempre enviar as embalagens de plástico para os produtos e exigir que mudem.



Qual foi a melhor reação que teve ao seu livro?

Uma pessoa na rede social enviou-me uma mensagem a contar que a filha dele estava a ler o livro às escondidas, debaixo dos lençóis, quando devia estar a dormir.



Qual é o pior plástico que devíamos abolir já?

Garrafas de água de plástico. Devíamos investir em água canalizada, em fontes e não vender um bem que é um direito humano básico.



Tem filhos, foi fácil mudá-los?

Cresceram a ver-me agir desta forma, por isso estão interessadas no tema. A minha filha mais velha fez um creme de chocolate sem óleo de palma e sem plástico. Ela preocupa-se com o plástico e com as florestas tropicais. Isso impressionou-me.

Como vê o futuro do planeta?

Gostava de pensar que é bom, mas temos de trabalhar agora. Hoje, neste momento, imediatamente. Não é daqui a cinco anos ou amanhã. Estou a fazer a minha parte ao tentar educar e empoderar aos outros. Espero inspirar o máximo de pessoas possível.